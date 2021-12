Belgique: un milieu de terrain de Seraing termine gardien contre Anderlecht

Habituel milieu de terrain, le Français Théo Pierrot s'est retrouvé à dépanner dans les buts lors de la rencontre du championnat belge entre Seraing et Anderlecht. Et ça ne s'est pas vraiment bien passé pour l'ancien Messin.

Petit quiz. Quel est le point commun entre Jan Koller, Nicolas Savinaud, Mamadou Sakho, John Terry, Kyle Walker ou encore Harry Kane ? Au cours de leur carrière, tous se sont retrouvés à enfiler les gants. Après un pépin physique ou l’exclusion d’un portier, ils ont accepté de dépanner et de prendre place dans les cages. Avec des fortunes diverses. Les supporters lorientais se souviennent peut-être qu’Ulrich Le Pen, habituel milieu de terrain, avait assuré le show pendant plus d’une heure face aux attaquants de Valenciennes un soir d’octobre 2006 en Ligue 1.

Après la sortie précoce de Fabien Audard, puis la blessure de son remplaçant Lionel Cappone, Le Pen s’était improvisé gardien de but. Et avait multiplié les parades pour permettre à son équipe de s’imposer (1-0). Théo Pierrot n’a pas été aussi inspiré. Ce milieu de terrain français de 27 ans, formé au FC Metz et qui évolue depuis six ans à Seraing, a joué les pompiers de service samedi soir contre Anderlecht, lors de la 18e journée du championnat belge. C’est lui qui s’est porté volontaire pour s’installer dans les buts après le rouge reçu par son gardien Guillaume Dietsch.

"Je ne sais même pas si je sais plonger"

Il en fallait bien un puisque l’entraîneur de Seraing avait déjà effectué ses cinq changements. "J’ai rapidement fait le tour de l’équipe et j’ai vu que personne ne voulait, a-t-il raconté après le match dans des propos rapportés par la Dernière Heure. Je me suis dit que j’étais sans doute le plus apte, mais je ne sais même pas si je sais plonger." La réponse est non. Dietsch ayant été renvoyé aux vestiaires pour avoir fauché un attaquant dans sa surface, Pierrot a dû gérer un penalty. Et ça ne s’est pas franchement bien passé. Il n’a même pas cherché à plonger et a été facilement battu (à voir dans cette vidéo à partir de la 4e minute).

"J’ai juste dit à Benito Raman de ne pas me mettre une panenka parce que ça m’aurait bien fait chier (rires). Mais il est venu me voir avant de tirer pour me dire qu’il n’allait pas le faire, a-t-il raconté. J’ai essayé d’anticiper sur un côté ou une grosse frappe dans l’axe, mais j’ai plus joué sur le bluff que sur mes qualités de gardien." Au classement, Seraing pointe actuellement à la 15e place (sur 18 équipes). Anderlecht est 5e.