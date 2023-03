A 34 ans, Mesut Ozil prend sa retraite

Mesut Özil, 34 ans, a posté un message sur ses réseaux pour annoncer ce qui n'était qu'un bruit ces dernières semaines. Le milieu de terrain de Basaksehir, qui n’a joué que sept matchs cette saison, la faute à des blessures répétées, prend sa retraite.

Un maestro de son temps raccroche les crampons. Mesut Özil, qui a pris sa retraite internationale en 2018 après la Coupe du Monde, tire un trait définitif sur le football. L’international allemand d’origine turque l’a exprimé sur ses réseaux à travers un long message.

"Après mûre réflexion, j’annonce ma retraite immédiate du football professionnel, écrit-il. J’ai eu le privilège d’être footballeur professionnel pendant près de 17 ans et je me sens incroyablement reconnaissant pour cette opportunité. Mais dans les semaines et mois récents, j’ai souffert de plusieurs blessures, il est devenu de plus en plus clair qu’il est temps de quitter la grande scène du football."

Arrivé l’été dernier à Basaksehir, club de première division turque, le milieu de terrain n’a jamais réussi à enchaîner les matchs. Özil a commencé timidement la saison avec quelques rencontres dont deux en Ligue Europa Conférence, avant une lourde blessure au dos qui l’a écarté des terrains pendant une centaine de jours. L’Allemand a participé à quatre matchs fin janvier avant une rechute. Il n’ira pas au bout de la saison et arrête pour de bon.

La Ligue des champions, trophée manquant à sa carrière

Le joueur a tenu à remercier dans son message les clubs par lesquels il est passé : Schalke 04, Werder Brême, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahce et Basaksehir. Il reste à ce jour le seul joueur de l’histoire à avoir terminé meilleur passeur de Bundesliga, Liga et Premier League. Le numéro 10 a également été sacré meilleur passeur en Ligue des champions, Ligue Europa, à l’Euro et même à la Coupe du Monde. Un exploit en carrière retentissant qui ne risque pas d’être atteint de sitôt.

Mesut Ozil en chiffres, c’est 645 matches disputés en club pour 114 buts et 222 passes décisives cumulées. Avec la sélection allemande, le joueur enregistre 92 capes pour 23 buts et la Coupe du Monde 2014 gagnée avec la Mannschaft face à l’Argentine. Seul bémol de sa fabuleuse carrière: Mesut Özil n’a jamais gagné de coupe européenne, le milieu étant parti du Real Madrid à l’été 2013 lors de la saison de la Decima.