Besiktas: rien ne va plus pour Dele Alli, qui pourrait être écarté jusqu’à la fin de la saison

Prêté à Besiktas par Everton, le milieu de terrain anglais Dele Alli n’a pas du tout convaincu son entraîneur Senol Günes qui, selon les médias turcs, aurait décidé de l’écarter jusqu’à la fin de la saison.

Et si l’aventure de Dele Alli en Süper Lig était déjà terminée ? Si le milieu de terrain anglais souhaitait relancer sa carrière à Besiskas où il a été prêté fin août par Everton, c’est à ce jour un énorme échec. Le joueur aux 37 sélections avec les Three Lions n’est plus que l’ombre de lui-même. Après avoir débuté la saison comme titulaire, il a perdu la confiance de son entraîneur, Senol Günes. Le coach de Besisktas l’a d'abord relégué sur le banc, ne lui offrant que des bouts de matchs, sans oublier de le critiquer publiquement ("il ne mérite pas de jouer") avant, finalement, de se priver complètement de ses services lors des deux derniers matchs face à Ankaragücü (2-1) et Basaksehir (0-2). Deux victoires…

Besiktas ne lèvera pas l'option d'achat

Et si Dele Alli ne revenait plus dans l’effectif ? C’est ce qu’annonce ce jeudi le média turc Takvim. Senol Günes aurait pris la décision de ne plus retenir l’ancien joueur de Tottenham dans son groupe jusqu’à la fin de la saison. Dele Alli pourrait assister aux matchs de son équipe, 3e du classement, dans les tribunes jusqu'à la fin du championnat et donc de son prêt.

The Athletic indique que Besiktas ne lèvera pas l’option d’achat de huit millions de livres (9M€). Après 15 apparitions avec la formation d’Istanbul toutes compétitions confondues (3 buts), l’expérience de Dele Alli pourrait donc être déjà finie. L’Anglais est sous contrat avec Everton jusqu’en 2024.