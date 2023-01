Le coach de Besiktas fracasse Dele Alli, qui "ne mérite pas de jouer"

Dele Alli poursuit sa saison galère en Turquie. A 26 ans, l'ancienne pépite de Tottenham peine à donner un second souffle à sa carrière et la déclaration de son coach à Besiktas ne va pas aider.

Où est passé le flamboyant Dele Alli des débuts? Celui qui - avec Harry Kane - représentait l'avenir de Tottenham et de l'Angleterre. A seulement 26 ans, il semble stationner sur le bord de l'autoroute du succès. Le joueur de Besiktas n'y arrive plus. Embêté par des des blessures, lors de ses dernières saisons à Tottenham, il s'était ensuite engagé début 2022 avec Everton. Le choix a paru surprenant tant les Toffees semblaient inférieurs aux Spurs. Pourtant, le joueur formé aux MK Dons n'est pas parvenu à s'imposer et a été prêté au club turc.

Un nouveau choix qui ne paie pas. Titulaire jusqu'en octobre, il a peu à peu perdu en temps de jeu. Présent dans le onze de départ le 21 décembre contre Sanliurfarspor, il a été remplacé dès la demi-heure de jeu alors que son équipe perdait 2-0. Les supporters de Besiktas avaient alors sifflé leur joueur anglais. Les Aigles s'étaient finalement imposés 4-2.

"Il ne mérite pas de jouer"

L'entraîneur de Besiktas, Senol Günes, s'est montré très froid après l'élimination de son équipe en Coupe de Turquie ce mercredi. Alli a ciré le banc lors de cette rencontre. En conférence de presse, interrogé sur le faible temps de jeu de l'attaquant, le coach turc n'a pas été tendre avec lui: "Le statut actuel de Dele Alli dans l’équipe ne répond pas à nos attentes. Je ne pense pas qu’il mérite de jouer actuellement." Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le technicien critique son joueur.

Une situation délétère pour celui qui n'a plus joué un match avec les Three Lions depuis juin 2019. Pas sûr que son retour soit pour bientôt, au vu de ses performances en Super Lig: un but en huit matchs.