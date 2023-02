Séisme en Turquie: Hatayaspor annonce le décès de son directeur sportif, âgé de 48 ans

Hatayaspor a annoncé ce mardi la disparition de son directeur sportif Taner Savut. Le dirigeant turc de 48 ans a été retrouvé mort sous les décombres, deux semaines après le terrible séisme qui a ébranlé la ville d’Antakya et coûté notamment la vie à l’attaquant ghanéen Christian Atsu.

Terrible nouvelle pour Hatayaspor. Le club truc a annoncé ce mardi la mort de son directeur sportif Taner Savut. Le corps du dirigeant turc a été retrouvé sans vie sous les décombres de son immeuble, deux semaines après le violent séisme qui a ébranlé la Turquie et la Syrie. Agé de 48 ans, le natif d’Izmir était en poste depuis l’été dernier, après avoir occupé des fonctions similaires au Manisa FK, un club de deuxième division.

"Nous sommes profondément attristés, peut-on lire dans un message posté sur les réseaux d’Hatayaspor. Que Dieu ait pitié de notre directeur sportif. Nous exprimons nos condoléances à sa famille et à ses fans. Nous ne vous oublierons pas, professeur Taner. Que Dieu accorde le repos à votre âme au paradis. Vous êtes toujours dans nos cœurs."

Le corps d’Atsu a été rapatrié au Ghana

Basé dans la ville d’Antakya, au sud de la Turquie, le club d’Hatayaspor a été particulièrement touché par le séisme d’une magnitude de 7,8 qui a fait près de 45.000 morts. En fin de semaine dernière, Christian Atsu a également été retrouvé mort sous les débris. Le corps de l’attaquant de 31 ans, qui comptait 60 sélections avec le Ghana, a été rapatrié dans son pays natal.

Sa femme Marie-Claire Rupio et leurs trois enfants ont assisté à un hommage qui lui a été rendu à Newcastle, l'un de ses anciens clubs, avant un match de Premier League samedi contre Liverpool.

Des anciens de L1 à Hatayaspor

Hatayaspor occupait la 14e place de la SüperLig, à un point de la zone de relégation, avant d'annoncer son retrait du championnat après ce séisme. Entraînée par Volkan Demirel, l’équipe compte dans son effectif plusieurs ex-pensionnaires de Ligue 1 comme le défenseur Simon Falette, qui a joué à Metz, Brest et Lorient, l’ailier Dylan Saint-Louis, ancien de Troyes et de Saint-Etienne, ou le milieu de terrain Rayane Aabid, passé par Amiens et le Paris FC.