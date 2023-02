"Je t’aime pour toujours", l’hommage poignant de Lukaku à Atsu, mort dans le séisme en Turquie

Ancien équipier de Christian Atsu à Chelsea et Everton, l’attaquant belge Romelu Lukaku a rendu hommage à l’international ghanéen, mort à 31 ans dans le séisme qui a frappé la Turquie le 6 février.

Romelu Lukaku toujours sous le choc après la mort de son ex-partenaire Christian Atsu. Après deux semaines de recherches consécutives au séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février, le corps de l’attaquant international ghanéen a été retrouvé samedi dans les décombres de l'immeuble où il vivait à Antakya. Une disparition qui a bouleversé tous ceux qui ont côtoyé le joueur de 31 ans. C’est le cas de l’attaquant belge, équipier de Christian Atsu à Chelsea et Everton.

Inter-Udinese : Romelu Lukaku, dédie son but à Christian Atsu © AFP

"C’était incroyable d’être près de toi"

Samedi, le buteur des Diables Rouges lui a dédié son but inscrit sur penalty face à Udinese en levant les bras vers le ciel. Il a aussi posté un message sur les réseaux sociaux : "Repose en paix frère, a écrit l’international belge sur son compte Instagram. C’est difficile à accepter… C’était incroyable d’être près de toi", a poursuivi Lukaku avant de conclure : ”Que Dieu donne toute la force à tes enfants et à ta famille… Dieu bénisse ton âme. Je t’aime pour toujours.” Christian Atsu avait 31 ans. Selon le dernier bilan, le tremblement de terre en Turquie et en Syrie a fait plus de 43.000 morts.