Turquie: Galatasaray cartonne avec un triplé en 39 minutes pour Icardi

Galatasaray a écrasé Kayserispor 6-0 vendredi lors de la 29e journée de Süper Lig. L’ancien buteur du PSG Mauro Icardi a activement participé au festival offensif avec un triplé.

Galatasaray plus que jamais en route vers son 23e titre de champion de Turquie. L’équipe d’Istanbul a conforté sa place de leader de Süper Lig ce vendredi soir après avoir humilié Kayserispor 6-0 pour le compte de la 29e journée de championnat. Une victoire facilitée par l’expulsion de Majid Hosseini en fin de première période.

L’un des grands acteurs de la soirée s’appelle Mauro Icardi. L’attaquant argentin, prêté par le Paris Saint-Germain, s’est offert un triplé.

Le chef d'oeuvre de Zaniolo

Après un joli premier but, Icardi a signé ses deuxième et troisième buts sur penalty, le deuxième en deux temps. L’ex-Parisien totalise désormais 12 buts en 16 matchs dans le championnat turc. Le chef d’œuvre de la soirée est pour Nicolo Zaniolo. Auteur de débuts fracassants avec Galatasaray, l’ancien Romain a inscrit le sixième but d’une énorme mine sous la barre. Son quatrième but en cinq apparitions en Süper Lig.