Mauro Icardi et Wanda Nara s'affichent de nouveau ensemble... dans Masterchef en Argentine

Présentée par Wanda Nara, la version argentine de Masterchef reçoit Mauro Icardi dans son prochain épisode. Ce qui confirme une réconciliation après des mois de tumulte.

"Ils sont plus que jamais ensemble". C'est avec cette accroche que la chaîne de télévision argentine Telefe fait la publicité de son prochain épisode de Masterchef. Car dans la soirée du 10 avril, les téléspectateurs pourront y voir le "couple le plus connu du pays": Wanda Nara et Mauro Icardi. Elle en tant que présentatrice habituelle de l'émission, lui en tant qu'invité spécial.

A priori, on pourra y voir Mauro Icardi enfiler un tablier pour dévoiler sa "spécialité de viande". Peut-être s'agira-t-il d'un des plats que ses followers sur Instagram ont déjà vu: du temps où il était au Paris Saint-Germain, l'attaquant argentin partageait régulièrement ses meilleurs asados (grillades) en story.

La presse people se régale depuis des mois

En s'affichant avec son épouse et ex-agente, Mauro Icardi confirme leur réconciliation. Il se pourrait que celle-ci soit durable, après de nombreux mois de conflit étalé sur la place publique et documenté dans les colonnes de la presse people alimentée par les accusations d'infidelité pesant sur le footballeur de 30 ans, une proximité remarquée entre la mannequin et un jeune rappeur local et des soupçons d'adultère impliquant l'international sénégalais Keita Baldé.

En ce qui concerne le ballon rond, les performances de Mauro Icardi sont correctes en Turquie: 10 buts et 7 passes décisives en 17 matchs avec Galatasaray. Selon des médias turcs, le club stambouliote envisagerait d'ailleurs de négocier avec le PSG pour que le prêt, qui s'achève au terme de la saison, se transforme en transfert définitif.