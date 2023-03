AS Roma: "J'ai été déçu par presque tout le monde", Zaniolo se lâche sur ses anciens coéquipiers

Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello sport, l'ancien attaquant de la Roma, Nicolo Zaniolo, ne s'est pas montré tendre envers son ancienne équipe. Transféré à Galatasaray début février, l'international italien n'a pas digéré le manque de considération à son encontre du club giallorossi et a critiqué aussi l'attitude de ses anciens coéquipiers.

L'heure est venue de régler certains comptes pour Nicolo Zaniolo. Dans un entretien accordé au quotidien italien la Gazzetta dello sport ce dimanche, l'attaquant de 23 ans est revenu pour la première fois sur la fin de son aventure avec la Roma.

"Ils m'ont dit que j'étais une star mais j'ai toujours été considéré comme une plus-value"

L'international italien (11 sélections) a été transféré à Galatasaray début février après quatre saisons et demi au sein du club de la capitale. Et il en a dit davantage sur les raisons qui l'ont conduit à quitter son ancienne équipe. "Je pourrais parler des heures des promesses non-tenues. Ils m'ont dit que j'étais une star mais j'ai toujours été considéré comme une plus-value. Pendant deux ans, on m'a dit que le nouveu contrat était prêt. En janvier de l'année dernière, j'aurais signé pour un peu plus que ce que je gagnais, car à Rome, j'allais bien et je savais qu'il y avait des problèmes avec le fair-play financier. Après tant de discussions, j'en ai eu marre."

"Ils ont dit que nous étions comme des frères et ils ne sont même pas venus me dire au revoir"

Mais ce n'est pas seulement le comportement du club qui l'a motivé à partir. La façon dont ses coéquipiers l'ont traité au moment de son transfert ne lui a pas plu. "J'ai été déçu par presque tout le monde. Je ne cite pas de noms mais ils ont dit que nous étions comme des frères et ils ne sont même pas venus me dire au revoir."

Pas retenu par Roberto Mancini pour les deux matchs des éliminatoires pour l'Euro 2024 avec l'Italie, Nicolo Zaniolo espère bien revenir au sein de la Squadra Azzura le plus rapidement possible, en dépit de possibles tensions avec d'anciens partenaires. "Je ne pene pas qu'il y aura de problèmes. peut-être que quelqu'un peut avoir des difficultés avec moi, personnellement je n'en ai pas. Quiconque a une conscience coupable le sait."