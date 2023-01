Turquie: le but magnifique de Léo Dubois avec Galatasaray

Arrivé à Galatasaray l'été dernier en provenance de l'OL, l'international français Léo Dubois a inscrit samedi son premier but dans le championnat turc. Un petit bijou sur une frappe sublime.

Certains l’ont peut-être oublié mais Léo Dubois a quitté la France l’été dernier pour découvrir un nouveau championnat. L’ancien capitaine du FC Nantes et de l’OL a pris la direction de la Turquie, en rejoignant le club le plus titré du pays : Galatasaray. Et ses débuts ont été laborieux. Ralenti à son arrivée par une blessure à un mollet puis confronté à son poste à la concurrence de l’ex-Rennais Sacha Boey, le latéral droit a vécu une période compliquée. Mais sa situation s’est améliorée en ce début d’année.

Icardi a raté un penalty

Son entraîneur Okan Buruk en a fait son titulaire au poste d’arrière… gauche et Dubois enchaîne depuis les bonnes prestations. Il a même débloqué son compteur samedi lors du carton de Galatasaray sur le terrain de Giresunspor (4-0), pour la 21e journée du championnat turc. Trouvé à l’entrée de la surface par Mauro Icardi, qui avait auparavant manqué un penalty, l’international français (13 sélections) s’est remis sur son pied droit avant de nettoyer la lucarne d’une magnifique frappe.

Son premier but depuis le 29 janvier 2021. A l’époque, il avait offert la victoire (et la première place de la Ligue 1) à Lyon en marquant sur un centre-tir incroyable face aux Girondins de Bordeaux (2-1), dans les ultimes secondes. Deux ans plus tard, Dubois peut espérer remporter un premier trophée en club (il a gagné la Ligue des nations avec les Bleus). Invaincu depuis mi-octobre, Galatasaray caracole en tête du classement, avec provisoirement sept points d’avance sur son dauphin Fenerbahçe.