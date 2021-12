Turquie: le geste fou de Balotelli, qui célèbre en... mettant un coup de pied dans la tête du buteur

Lors de la rencontre entre Adana Demirspor et Galatasaray, Mario Balotelli a félicité son coéquipier buteur... en lui mettant un coup de pied dans la tête.

Mario Balotelli est vraiment quelqu'un de spécial. Lors de la victoire de son équipe, l'Adana Demirspor, ce mardi contre Galatasaray (2-0), l'international italien a célébré à sa façon la réalisation de son coéquipier Yunus Akgün.

A la 54e minute, alors que l'ailier d'Adana vient d'ouvrir le score, il est congratulé par ses coéquipiers, jusqu'au moment de l'arrivée de Mario Balotelli. L'ancien joueur de Manchester City félicite son compère... en lui mettant un coup de pied derrière la tête. Pas de quoi perturber Akgün, complètement stoïque après ce geste de l'Italien.

Six buts en championnat

Après le doublé de son coéquipier en seconde période cinq minutes plus tard, Mario Balotelli a quitté le terrain à la 73e minute sans marquer, remplacé par Britt Assombalonga. Si ses statistiques sont correctes (six buts en deux passes décisives en 17 matchs de Super Lig, Mario Balotelli s'éclate en Turquie et n'est jamais avare de plaisanterie envers ses coéquipiers.

Avant Yunus Akgün, un autre coéquipier a été "victime" de l'humour de l'ancien niçois, qui s'est amusé à caresser le visage de Matias Vargas avec un caleçon sale. Après des expériences ratées en Italie, à Brescia et Monza, le joueur de 31 ans a signé l'été dernier on contrat de trois saisons avec Adana Demirspor, sans perdre de vue l'un de ses objectifs: participer à la Coupe du monde 2022 avec l'Italie. Encore faut-il se qualifier.