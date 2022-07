Angleterre: Birmingham City en passe d'être acheté... par Maxi Lopez

L'ancien attaquant argentin Maxi Lopez, passé par le Barça et l'AC Milan, fait partie d'un consortium sur le point de racheter le Birmingham City FC, en Championship (deuxième division anglaise).

Retiré des terrains depuis un an, Maxi Lopez (38 ans) remet les pieds dans le football dans le cadre du rachat du Birmingham City FC. L'ancien attaquant argentin fait partie d'un consortium qui s'apprête à finaliser l'acquisition du club anglais, qui évolue en Championship (deuxième division). Les négociations exclusives ont débuté avec Birmingham Sport Holdings, l'actuel propriétaire.

"C'est un jour heureux pour nous et pour tous les fans des Blues. C'est notre argent. J'ai travaillé pour cela pendant presque un an. Je pense que c'est un grand projet. Il y a trop de potentiel dans cette équipe", a commenté Maxi Lopez auprès de Sky Sports.

Associé avec un homme d'affaires local

L'ancien époux de Wanda Icardi est associé dans cette opération à Paul Richardson, un homme d'affaires local qui possède une marque de vêtements. Ce dernier se décrit comme supporter du club "depuis toujours". Les deux hommes étaient en concurrence avec Laurence Bassini, ancien propriétaire de Watford.

Le rachat pourrait se conclure au-dessus des 40 millions d'euros, payables en deux ans, selon le Mirror. Une première garantie de 2 M€ aurait été déposée.

Formé à River Plate et passé par le FC Barcelone et l'AC Milan, Maxi Lopez est passé au Brésil (Vasco de Gama) avant de terminer sa carrière en Italie, plus précisément au SS Sambenedettese.