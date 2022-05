Championship: l'antisèche secrète de Brice Samba, très impressionnant en demi-finale de playoffs

Lors de la demi-finale de playoffs de Championship mardi entre Nottingham Forest et Sheffield United, le gardien Brice Samba a été décisif en arrêtant trois tirs au but. Sur sa gourde, il avait collé une antisèche, avec les habitudes de chaque tireur notées.

Brice Samba a signé une incroyable performance mardi contre Sheffield pour qualifier Nottingham Forest en finale d’accession de Premier League. Lors de la séance de tirs au but, il a repoussé trois tentatives adverses. Son secret? Une antisèche avait été collée sur sa gourde et indiquait où les tireurs de Sheffield avaient l’habitude de frapper. De quel côté plonger, rester debout ou pas, tout était écrit.

L'antisèche était cachée dans une serviette

Ce n’est évidemment pas la seule explication à sa superbe prestation, d’autant plus qu’il avait déjà été décisif plus tôt dans la rencontre, mais Brice Samba a en tout cas arrêté trois tirs aux buts: ceux d'Oliver Norwood, Conor Hourihane et Morgan Gibbs-White, trois joueurs notés sur l’antisèche. Pour Norwood, il était indiqué qu’il fallait plonger, ce que Brice Samba a fait. En revanche, pour Conor Hourihane, il fallait rester au milieu de son but. Ce qu'il a également fait. Et la frappe a été déviée sur la barre.

La photo de la gourde a été publiée sur Twitter par un supporter et Brice Samba s’en est lui-même amusé. L’ancien gardien marseillais a précisé qu’il avait caché la gourde dans une serviette pour ne pas être repéré.

Cette victoire face à Sheffield United (2-1, 1-2, 3-2 t.a.b.) permet donc à Nottingham de se hisser en finale d’accession. Ils seront face à Huddersfield le 29 mai, à Wembley. 23 ans après sa relégation, Nottingham Forest va tenter de retrouver la Premier League.