Un joueur de Sheffield United violemment agressé par un supporter sur le terrain

Le capitaine de Sheffield United, Billy Sharp, a été agressé par un supporter lors de l’envahissement de terrain qui a suivi la qualification de Nottingham Forest aux dépens de Sheffield pour la finale d’accession à la Premier League, mardi.

Ce devait être une grande fête mais celle-ci a été gâchée par une agression d'une lâcheté écoeurante. Un supporter de Nottingham Forest a agressé le capitaine de Sheffield United, Billy Sharp, mardi à l’issue de la demi-finale retour d’accession pour la Premier League. Il a profité de l’envahissement du terrain du terrain de tout le stade après la qualification de l’équipe pour la finale après une séance de tirs au but (1-2, 3 tab 2) pour s’en prendre au joueur adverse. Il a ainsi foncé délibérément sur l’attaquant en lui assénant un violent coup de tête, l’éjectant violemment au sol, comme le montrent des images de Sky Sports.

Complètement sonné, le joueur de 36 ans – qui n’a pas participé à la rencontre - a été pris en charge sur le terrain et a dû se faire poser plusieurs points de suture. La police a annoncé avoir arrêté l’auteur des faits alors que Nottingham Forest a déjà promis de la bannir à vie du stade. "Billy s'occupait de ses propres affaires et il a été agressé, au dépourvu, a déclaré, furieux, le manager de Sheffield Paul Heckingbottom. C'était lâche. Billy est secoué et il a besoin de points de suture. Nous avons les images. Nous voyons toujours des gens parler de la sécurité des joueurs, mais rien n'est jamais fait à ce sujet."

La colère du manager de Sheffield

Ce nouveal acte de violence gâche une soirée magique pour Nottingham, double vainqueur de la coupe des clubs champions (1979 et 1980) et champion d’Angleterre (1978), qui rêve de renouer avec son glorieux passé depuis sa relégation de Premier League en 1999.

"Nous voyons des choses jetées sur le terrain pour mettre la santé et la sécurité des joueurs en danger et rien n'a jamais été fait à ce sujet, a encore pesté Heckingbottom. Il y aura quelque chose à faire à ce sujet. Nous avons vu ce qui s'est passé, nous savons ce qui s'est passé. Il y aura sans aucun doute une peine de prison. Comment pouvez-vous venir sur un lieu de travail en vous occupant de vos propres affaires et être agressé de cette façon? C'est juste hors d'usage et c'est tout ce qui ne va pas. Trop souvent, nous entendons des gens le condamner, mais rien n'est fait à ce sujet. C'est nous qui avons souffert. C'est bouleversant pour de nombreuses raisons – je ne veux pas en dire trop à ce sujet. Il sera traité."