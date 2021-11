Championship: neuf nouveaux points retirés à Derby County

En proie à de gros soucis financiers, Derby County est loin d’en avoir fini avec les difficultés. Le club de deuxième division anglaise a vu ce mardi l’English Football League (EFL) lui retirer neuf points au classement. Une sanction qui s'ajoute aux douze points déjà retranchés au club.

Le cauchemar continue pour Derby County. En raison de gros soucis financiers, le club de Championship vit une saison très compliquée. En septembre dernier, Wayne Ronney, qui est le coach de l’équipe, avait vu l’English Football League (EFL) retirer 12 points à la formation anglaise.

Ce mardi le club anglais a vu sa peine empirer, puisque l’instance anglaise a annoncé que neuf unités supplémentaires allaient être soutirées au dernier du championnat. Via un communiqué, l’EFL a indiqué aussi le rejet de l’appel pour les 12 points retirés il y a quelques mois: "Le club via ses administrateurs a également accepté le rejet de son appel contre la déduction de 12 points imposée à la suite de l’entrée du club dans l’administration en septembre 2021".

Au total, Derby County s’est vu retirer 21 points depuis le début de la saison. Les chances de la formation de Wayne Rooney de se maintenir en deuxième division anglaises sont donc très minces.

L’EFL s’explique sur ces sanctions

Devant ces lourdes sanctions l’EFL a dans son communiqué, tenu à expliquer les raisons de ces mesures via le directeur général Trevor Birch: "L’objectif de l’EFL tout au long de ce processus en cours a été de s’assurer que les principes du règlement étaient respectés au nom de tous les clubs".

Malgré cela, l’instance anglaise assure qu’ils sont disposés à travailler avec les dirigeants du Derby County pour que l’avenir du club ne soit pas en péril: "La Ligue est satisfaite du résultat convenu et de l’approche sensée, adoptée par les deux parties (l’EFL et Derby County) pour négocier ce résultat et en ce qui concerne le retrait de l’appel. Notre objectif est de continuer à travailler avec les co-administrateurs pour les aider à assurer un avenir à long terme pour le club".

Avec cette sanction, la formation de deuxième division anglaise voit ses points descendre à -3.