Championship: Rooney étrille le propriétaire "malhonnête" de Derby County

Entraîneur de Derby County, qui vient de déposer le bilan, Wayne Rooney n'a pas mâché ses mots à l'égard de Mel Morris, propriétaire du club de deuxième division, qu'il accuse pêle-mêle d'être "malhonnête" et de filtrer ses appels.

S'il a juré fidélité à Derby County malgré le dépôt de bilan du club anglais en début de semaine, Wayne Rooney a commencé à régler ses comptes avec le propriétaire, Mel Morris. Avant le match contre Sheffield United, l'ancienne gloire de Manchester United a accusé son patron de filtrer ses appels.

"Je ne lui ai pas parlé depuis le 9 août. J'ai essayé et j'ai même tenté de l'appeler avec le téléphone du médecin de l'équipe. Il a répondu donc il pouvait répondre au médecin mais pas au manager du club", a raconté Rooney, cité par le Daily Mail.

Très critiqué par les fans de Derby County, Morris a tenté de prendre la parole mardi pour rassurer le vestiaire... sans grand succès à en croire l'ex-international anglais. "Après le meeting, j'ai parlé aux joueurs et au staff pendant cinq minutes. Ils en ont appris plus que lors des 45 minutes pendant lesquelles Mel leur a parlé", assure Rooney.

Un propriétaire pas "transparent", ni "honnête"

Propriétaire depuis 2015, Morris a été contraint de déposer le bilan des "Rams" (le surnom des joueurs de Derby County). Des administrateurs provisoires ont été nommés et ont appelé des investisseurs intéressés à formuler des offres de rachat.

"Il a mis beaucoup d'argent dans le club et il mérite du respect pour cela, mais il y a une manière de faire les choses, il faut être transparent et honnête et cela ne s'est pas passé comme ça", tance encore Rooney. Mais l'ex-attaquant des Red Devils a promis de rester en poste, pour tenter de maintenir les Rams en Championship.

Une tâche qui s'annonce ardue : le dépôt de bilan a entraîné une pénalité automatique de 12 points, qui pourrait encore s'alourdir. "Si la pénalité resté à 12 points, je pense qu'on peut se maintenir. Aucune équipe ne l'a jamais fait et j'ai motivé les joueurs pour qu'ils marquent l'histoire. Mais si ça passe à 21 points, ce sera très difficile et nous serons sûrement en League One (D3) l'an prochain", a reconnu Rooney.

Après huit matches et sa pénalité de 12 points, Derby County est logiquement lanterne rouge du Championship avec -2 points, mais les Rams ne comptent que neuf points de retard sur le premier non-relégable, Peterborough United.