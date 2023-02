CHAN 2023: le Sénégal vient à bout de l'Algérie et se hisse sur le toit de l’Afrique

​L’Algérie et le Sénégal s’affrontaient samedi en finale du championnat d’Afrique des nations. Ce sont les Lions de la Téranga qui l'ont emporté à l'issue des tirs au but.

Après avoir remporté la Coupe d’Afrique des nations l’année dernière au Cameroun, le Sénégal a remporté le CHAN samedi. Le championnat d’Afrique des nations est une compétition continentale dont les sélections sont composées de joueurs qui évoluent uniquement dans leur championnat national.

Un important vivier de joueurs

C’est aux dépens de l’Algérie que les Lions de la Téranga se sont imposés à l’issue d’un match serré et tendu. Après prolongation (0-0), le Sénégal et l’Algérie qui jouaient cette compétition à domicile n’avaient pas réussi à se départager. Et il a donc fallu départager les deux équipes aux tir au but (4-5). Côté algérien, l'attaquant Aymen Mahious a notamment raté sa tentative après une prise d'élan hasardeuse.

363 jours après avoir remporté la première CAN de son histoire et après une Coupe du monde où, sans Sadio Mané, le Sénégal s’est fait éliminer en huitième de finale par l’Angleterre, c’est cette fois un nouveau titre continental.

Moins médiatisé que la CAN, le CHAN constitue l’antichambre de celle-ci et en dit long sur le vivier de joueurs qui pourraient à terme intégrer la sélection nationale A. Pape Thiaw, l’ancien Strasbourgeois, aujourd’hui sélectionneur de cette équipe du Sénégal bis, a su insuffler à cette génération une grande solidité défensive n’encaissant qu’un seul but dans toute la compétition. C’était face à l’Ouganda lors du match 2 des poules. Ce soir-là d’ailleurs, après s’être incliné face à un outsider, le doute était permis mais le Sénégal a su faire corps.