CHAN: la CAF intervient dans le conflit diplomatique entre le Maroc et l'Algérie

La Confédération africaine de football (CAF) a promis d'examiner les "manoeuvres malveillantes" dénoncées par le Maroc samedi, après le coup d'envoi du Championnat d'Afrique des nations de football qui se déroule actuellement en Algérie.

Le Maroc a demandé à la Confédération africaine de football (CAF) d’arbitrer le conflit diplomatique qui l’oppose à l’Algérie, un vieux conflit jamais résolu qui prend racine dans le Sahara occidental et se joue désormais sur le terrain sportif. Le Sahara occidental est considéré comme un territoire non autonome par l’ONU. Il oppose depuis des décennies le Maroc au Front Polisario, soutenu par l’Algérie.

Le Maroc, qui contrôle près de 80% de l’ancienne colonie espagnole, prône un plan d’autonomie sous sa souveraineté, une option qui attise la colère d’Alger. Depuis plusieurs mois, la crise diplomatique fait rage entre les deux pays, la rivalité s’est même intensifiée en fin d’année, au point de s’inviter sur les terrains de football à l’occasion du Championnat d’Afrique des nations de football.

Le tournoi se tient actuellement en Algérie, jusqu’au 4 février. Le discours du petit-fils de Nelson Mandela lors de la cérémonie d'ouverture, dans lequel il a appelé à "lutter pour libérer le Sahara occidental de l'oppression", a jeté de l’huile sur un feu très vif. "Informée de certaines déclarations politiques", la CAF a promis de "mener des investigations" pour établir "si et dans quelle mesure" les déclarations politiques en question "violent les Statuts et les Règlements de la Fifa". La fédération marocaine avait adressé une missive à la CAF, appelée à assumer ses responsabilités "face à ces transgressions flagrantes qui n'ont aucun lien avec les principes et valeurs du ballon rond".

Le Maroc avait d'abord renoncé

Après un bras de fer, le Maroc avait décidé vendredi de ne pas envoyer son équipe disputer la compétition, faute d'avoir reçu l'autorisation des autorités algériennes pour s'y rendre en avion. Alger a fermé le 22 septembre 2021 son espace aérien à tous les avions civils et militaires marocains après avoir rompu ses relations diplomatiques avec Rabat. Devant le public du stade Nelson-Mandela à Alger, le petit-fils de l'icône de la lutte anti-apartheid a également exhorté à "libérer la Palestine". Une critique à peine voilée du Maroc qui a normalisé ses relations avec Israël.

Dans son communiqué, la fédération marocaine (FRMF) a aussi dénoncé des "propos racistes" anti-marocains prononcés dans le stade lors de la cérémonie d'ouverture, condamnant des "agissements malveillants". Plusieurs vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des supporters algériens entonner des slogans racistes visant les Marocains.