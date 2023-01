Maroc: "j'ai dit à mes joueurs que la France était la moins bonne équipe", raconte Regragui

Walid Regragui est revenu ce vendredi sur le parcours historique du Maroc pendant la Coupe du monde 2022. Eliminé en demi-finale par la France, le sélectionneur des Lions de l’Atlas a exprimé ses regrets après avoir mis en difficulté les Bleus lors de cette rencontre historique.

Avant de voir Lionel Messi ajouter une ligne supplémentaire à sa glorieuse légende, le Mondial 2022 au Qatar a permis au Maroc d’écrire l’histoire du football. Première équipe africaine qualifiée pour les demi-finales, la sélection maghrébine s’est inclinée avec les honneurs contre la France (0-2). Une rencontre frustrante pour le technicien Walid Regragui tant son groupe a mis les Bleus en difficultés.

"À la mi-temps, j’ai dit à mes joueurs que c’était la moins bonne équipe depuis le début des matches à élimination directe, a raconté le sélectionneur marocain auprès du journal L’Equipe. Attention, je parle sur ce match, bien sûr, pas de la France en général, qui est une grande équipe! C’est pour ça qu’il y avait ce regret à la fin, mais je ne suis pas naïf."

>> France-Maroc (2-0)

"La marche était un peu trop haute pour nous"

Malgré les pépins physiques en défense (forfait de Aguerd et sortie de Saïss après 20 minutes) et le but rapide de Théo Hernandez, Walid Regragui a regretté un léger manque d'efficacité face aux protégés de Didier Deschamps. A l'expérience, la France a fait la différence.

"Le très très haut niveau, tu penses toujours que tu n’es pas loin mais, en fait, tu es loin, a encore estimé le sélectionneur des Lions de l'Atlas. La marche était un peu trop haute pour nous. Ensuite, la troisième place contre la Croatie (1-2), avec un jour de récupération de moins, des joueurs en moins, c’était compliqué."

Et de préciser sur la belle ambiance chez les Marocains: "La plus belle victoire, c’est aussi la vie du groupe. [...] Là, on était comme des frères. On est partis les derniers, le mardi, et il n’y a pas eu une embrouille en cinq semaines. C’était magnifique. Comme le soutien de nos supporters ou de ceux de tout notre continent."

La déception des Marocains

Conscient de la force collective de son groupe et fort d'un bon plan de bataille, le natif de Corbeil-Essonne voulait y croire pendant toute la compétition. Surtout après l'élimination du Brésil "l'équipe qui pouvait (les) battre" contre les Vatreni lors des quarts.

"On venait pour gagner et les gars se sont pris au jeu. C’est pour ça aussi que quand on

perd contre la France, les visages sont si tristes, a conclu Walid Regragui. C’est un peu le Séville du Maroc, cette première en demies, c’est gravé à jamais."