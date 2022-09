Chelsea: Thiago Silva se voit jouer jusqu'à 40 ans

En fin de contrat à la fin de la saison avec Chelsea, Thiago Silva, 38 ans, n'a pas caché sa volonté de jouer jusqu'à au moins 40 ans.

Thiao Silva veut faire durer le plaisir. L'expérimenté défenseur de Chelsea et de la Seleçao, 38 ans, a confié qu'il se voyait prolonger son bail à Chelsea. Arrivé en 2020 à Londres, il sera en fin de contrat en juin 2023.

Interrogé sur le site officiel de Chelsea, il a avoué avoir échangé avec Zlatan Ibrahimovic, son ancien coéquipier au PSG sur le sujet: "Je parle souvent avec Zlatan et récemment plus souvent parce que Chelsea jouera contre l'AC Milan en Ligue des champions. Mon objectif est de jouer jusqu'à 40 ans mais je ne sais pas si ce sera ce niveau ou cette compétition."

"Cela dépend de cette saison et nous verrons ce qui se passera lors de la Coupe du monde. Cela dépend aussi d'une prolongation de contrat, mais oui, mon objectif est de jouer jusqu'à 40 ans" a t-il martelé.

Malgré son âge avancé, et la forte concurrence à son poste, le défenseur des Blues a démarré chaque match de son équipe cette saison, et est aussi régulièrement aligné en équipe nationale lors des grands rendez-vous.

Travailleur acharné, le Brésilien met toutes les chances de son côté pour garder un bon niveau de performance, dans le meilleur championnat du monde: "C'est très important pour moi de pouvoir jouer à ce niveau à cet âge, mais ce n'est pas facile, surtout en Premier League", a-t-il déclaré.

"Quand j'ai fini de m'entraîner, je rentre à la maison et je réfléchis à comment je peux me réparer pour le lendemain. L'intensité est élevée de la première minute à la dernière, il faut donc être prêt tout le temps. J'ai peut-être 38 ans mais je pense que je peux aider cette équipe autant que possible." Avant de penser à une éventuelle prolongation, Thiago Silva va devoir se concentrer sur cette saison, qui sera longue et éprouvante, sur le plan physique et psychologique.