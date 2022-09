Mercato: la réponse de Haise à l’intérêt de Brighton

Franck Haise, entraîneur de Lens, a botté en touche sur l’intérêt que lui porterait Brighton pour remplacer Graham Potter, nommé sur le banc de Chelsea. Il ne cache pas toutefois que cela agit comme une reconnaissance.

La "Farmers League" ne laisse pas le football anglais si indifférent. Selon The Guardian, Brighton jette un œil sur la Ligue 1 - ou le championnat des "fermiers" selon les fans anglais moqueurs - pour trouver le remplaçant de Graham Potter, parti sur le banc de Chelsea. Franck Haise, entraîneur de Lens, serait en effet dans une short-list de trois noms en compagnie de l’Italien Roberto De Zerbi (libre depuis son départ du Shakhtar Donetsk) et du Norvégien Kjetil Knutsen (Bodø/Glimt) favori des bookmakers.

"No comment"

Le technicien français a répondu… en anglais à cet intérêt, ce vendredi en conférence de presse: "No comment."

Relancé sur la manière dont il vivait cette notoriété outre-Manche, Haise a reconnu que cela la flattait. "C’est comme les joueurs qui sont sollicités, a-t-il expliqué. Ça a une valeur évidemment. La première valeur, c’est le travail. De la même manière qu’on m’a sollicité pour prendre l’équipe pro de Lens, c’était une reconnaissance du travail de ce que je faisais avec l’équipe réserve. Je suis surtout là, à cet instant, pour parler de notre match à Nantes."

Dimanche en Loire-Atlantique (17h05, 8e journée de Ligue 1), les Sang et Or tenteront de confirmer leur excellent début de saison qui les porte à la 3e place (à deux points du PSG et de l’OM). Ce nouveau départ en trombe confirme les deux belles années précédentes achevées à la 7e place (2020-2021, 2021-2022).

Haise avait été promu de la réserve à l’équipe première – alors en Ligue 2 - pour remplacer Philippe Montanier en février 2020. Il avait dirigé et remporté deux matchs avant l’arrêt du championnat en raison de la crise du coronavirus. Quelques semaines plus tard, la FFF avait entériné le classement et validé la promotion du Racing dans l’élite.