EN DIRECT - OL : la conf de Blanc avant le déplacement à Clermont

Au lendemain de l'annonce du départ de Jean-Michel Aulas de son poste de président de l'OL, John Textor, propriétaire du club, a confirmé Laurent Blanc dans ses fonctions en lui assurant son soutien.

>> Plus d'infos ici

"Nous allons ajouter des ressources au département foot. On ne va pas ajouter de directeur général. On va garder et soutenir Laurent Blanc. Je pense que notre coach mérite beaucoup de ressources et notre soutien cet été. Ce club a bien fonctionné sur les quinze derniers matchs, il faut continuer à ajouter de la qualité, de l'expérience. (...) Nous devons recruter et donner les outils nécessaires à ce coach."