OL: Aulas défend Kadewere après son rouge contre Nice

Séduisant dans le jeu depuis quelques semaines, l’OL reste cantonné à la 9e place de Ligue 1. après l'improbable défaite 3-2 contre Nice dans les derniers instants du match. Jean-Michel Aulas a défendu ce mercredi son entraineur Peter Bosz et Tino Kadewere, exclu en fin de rencontre et en plein deuil familial.

Malgré ses ambitions, l’Olympique Lyonnais a du mal à se hisser parmi les premières places au classement de Ligue 1. Les hommes de Peter Bosz séduisent pourtant dans le jeu mais ont tendance à se relâcher en fin de rencontre. L’exemple le plus récent reste la défaite improbable le week-end dernier contre Nice 3-2, alors que les Lyonnais menaient 2-0 jusqu’à la 81e.

Un scénario sur lequel le président du neuvième du championnat, Jean-Michel Aulas, est revenu sur le site du club ce mercredi: "On a perdu des points bêtement, on va y remédier. Le soir du match contre, il y a des crispations. J’étais au stade. Tous les statisticiens pouvaient affirmer qu’on avait plus de chances de gagner ce match, que de le perdre. Il n’y a pas d’inquiétude".

Tout en renouvelant sa confiance en l’entraineur Peter Bosz: "Je comprends le discours de Peter Bosz (…) J’ai une confiance très forte en Peter. Il n’y a pas d’explication pour le match de dimanche", a-t-il déclaré.

Aulas donne la raison du mauvais match de Kadewere

Lors du match contre les Niçois, Tino Kadewere (25 ans) a quasiment tout raté offensivement. Pour couronner le tout, l’attaquant a précipité la chute de son équipe en se faisant exclure à la 84e minute pour un gros tacle sur Melvin Bard. Mais Jean-Michel Aulas a révélé que le joueur de 25 ans avait subi un drame familial peu avant le match: "J’ai vu que notre joueur expulsé, Kadewere s’est fait vilipender. Il a eu un drame familial le matin du match. Je lui viens en aide. Il a vécu des moments très durs", précise le dirigeant, en réponse aux critiques contre le joueur.

Le président de Lyon s’est aussi montré confiant pour le reste de la saison, d’autant que son équipe ne cesse de séduire par son beau jeu ces dernières semaines: "On s’est améliorés dans le jeu. On a perdu des points à cause de notre indiscipline, parfois à cause de l’indiscipline de la VAR. Les analystes pensent qu’on va très bien finir la saison", a-t-il conclu.