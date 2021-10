Mercato: Aulas souhaite renforcer l’OL au mercato d’hiver mais n'exclut pas des départs

Lors de la présentation des comptes annuels d'OL Groupe, ce mercredi, Jean-Michel Aulas s’est projeté sur les prochains mercatos de Lyon. Et le président des Gones promet du mouvement, dans le sens des arrivées notamment.

Une situation inédite. Pour la première fois depuis son entrée en bourse (en février 2007), l’OL Groupe affiche un l’EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) négatif de 34 millions d’euros. C’est ce qu’a révélé Jean-Michel Aulas, ce mercredi, à l’heure de présenter les comptes annuels de la holding en charge de la gestion de l’Olympique Lyonnais. Durement touché par la crise liée à la pandémie de Covid-19, l’OL Groupe a subi près de 150 millions d’euros de pertes lors de l’exercice 2020-2021.

Un bilan en chute libre qui n’empêche pas le patron des Gones de se montrer confiant pour l’avenir: "Le contexte des droits télé et du Covid posent de sérieux problèmes. Encore plus pour ceux qui n’ont pas de fonds propres. Nous avions le plus de fonds propres et on espère un EBITDA de retour au positif cette année et l’année d’après, pour arriver au plus haut niveau. Ça modifie bien sûr notre politique d’investissement mais on pourra continuer."

"Je ne peux pas promettre qu’on pourra garder tout le monde"

Aulas a d’ailleurs laissé entendre que l’OL pourrait se renforcer lors du prochain mercato d’hiver: "On a prévu de pouvoir le faire, mais on se posera la question fin décembre. Juninho (le directeur sportif) et Vincent Ponsot (le directeur général du football) ont travaillé sur des hypothèses."

La direction lyonnaise a également commencé à anticiper l’été 2022. Avec un marché des transferts qui s’annonce particulièrement agité. Dans le Rhône, comme ailleurs. "Chaque année depuis dix ans, on fait des ventes, donc on fera encore probablement des ventes, se projette JMA. On va voir si on pourra résister à des offres et des clubs qui proposent deux ou trois fois leur salaire à nos joueurs. Je ne peux pas promettre qu’on pourra garder tout le monde. Mais s’il y a des départs, ils seront remplacés. Sur le marché français, on sera les plus gros investisseurs sur le long terme."