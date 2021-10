Mercato en direct: Solskjaer en danger, qui pourrait le remplacer ?

Après l'humiliation subie par les Red Devils à domicile face à Liverpool (0-5) dimanche, Ole Gunnar Solskjaer est plus que jamais sur un siège éjectable. Le manager de United, malgré la confiance du Board, est en position plus que défavorable et plusieurs noms commencent à filtrer en Angleterre pour lui succéder, comme ceux d'Antonio Conte et Zinedine Zidane, tous deux libres et ayant été approchés il y a peu par Newcastle.

Pour autant, à en croire une ancienne légende de United, Gary Neville, aujourd'hui consultant pour Sky Sports, le Norvégien pourrait rester en poste jusqu'à la fin de la saison. "La raison pour laquelle je le vois rester jusqu'à l'été prochain, c'est le passif avec José Mourinho et Louis Van Gaal. Ils ne vont pas ramener quelqu'un dans l'urgence, d'autant que cela fait deux ans qu'il travaille avec ce groupe. Il a besoin d'un trophée à la fin de la saison. Dans n'importe quel autre club, il aurait des ennuis. Mais à cause de ce qui s'est passé avec Mourinho et Van Gaal, ils ne vont pas le faire maintenant."