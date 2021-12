OL: "Ce n’est pas bon", le bilan sans concession de Peter Bosz à mi-saison

Alors que l’ambition de l’Olympique Lyonnais est d’occuper les premières places du classement en championnat, les Gones sont loin du compte. Treizième au classement, l’entraîneur Peter Bosz a fait le bilan d’une première partie de saison compliquée.

Lorsque l’arrivée de Peter Bosz sur le banc de touche de l’Olympique Lyonnais a été officialisée, les fans du club ne devaient pas s’attendre à une première partie de saison aussi compliquée. Malgré des résultats décevants lors des premiers mois, le jeu pratiqué par les Lyonnais laissait envisager une belle progression pour la suite.

Pour le dernier match de l’année 2021, le constat est inquiétant. Une nouvelle fois, les Gones n’ont pas su sortir vainqueur d’un match où ils étaient favoris. À l’issue de ce match nul 1-1 face à Metz, le coach néerlandais a fait le bilan de ces premiers mois: "Ce n’est pas bon. Quand on voit la saison jusque-là, il faut dire que le début de saison a été très difficile. Nous avons eu ensuite une période un peu meilleure. À chaque fois qu’on avait l’occasion de se rapprocher du podium en gagnant un match, le résultat n’était pas là. Les dernières semaines ont été difficiles de nouveau."

Un scénario à l’image de la saison face à Metz

L’ancien technicien du Bayer Leverkusen est revenu sur la rencontre de ce mercredi contre Metz. Alors que les Lyonnais avaient ouvert le score à la 56ème minute, ces derniers se sont fait rattraper deux minutes plus tard par les visiteurs. Un scénario reflétant parfaitement le début de saison de l’OL: "Nous avons marqué mais malheureusement très vite les Messins ont égalisé. C’est un peu l’histoire de notre première partie de saison. On arrive à marquer dans un match difficile pour nous et une minute après ils égalisent."

S’ils veulent conserver une chance de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, les coéquipiers d’Anthony Lopes devront se montrer moins frileux à partir du mois de janvier. Le premier test sera loin d’être facile, les Lyonnais recevront le 9 janvier (à 20h45) le PSG pour lancer l’année 2022.