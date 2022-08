OL: "Lacazette a une influence très positive", loue Peter Bosz

Alexandre Lacazette, qui a fait son retour à l'OL cet été n'a pas eu de mal à reprendre ses bonnes habitudes. Présent en conférence de presse avant le match contre Reims, Peter Bosz a largement loué son attitude.

"Lacazette a beaucoup d'influence positive sur l'équipe", a déclaré Peter Bosz en conférence de presse d'avant match (contre Reims, ce dimanche à 17h05). Interrogé sur son capitaine, de retour au club après l'avoir quitté en 2017, Peter Bosz s'est montré particulièrement élogieux: "on a cherché des vrais leaders, lui en est un", a loué l'entraîneur, qui attend encore beaucoup de son attaquant: "j'attends d'un leader bien plus que de simplement porter le brassard. Il est de retour dans son club formateur, donc il a plus de pression. Mais son comportement, ses buts, sa discipline, ne sont que des choses positives".

Retour gagnant pour l'enfant de Lyon

De retour dans la ville qui l'a vu naître et le club qui l'a vu grandir, Alexandre Lacazette semble comme un poisson dans l'eau. Ovationné par le Groupama Stadium, buteur et passeur pour son premier match (contre Ajaccio), le retour de l'attaquant sur sa terre natale s'est déroulé sans accroc. L'attaquant des Gones a marqué une nouvelle fois contre Troyes le week-end dernier, toujours au Groupama Stadium.

Ce dimanche contre Reims, le buteur disputera son premier match de la saison loin du Groupama Stadium, avec toujours le même objectif, marquer et permettre à l'OL d'engranger des points.