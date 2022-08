OL-Ajaccio: Lyon ouvre sa saison par une victoire dans un match électrique, Lacazette buteur et passeur

Grâce à un but et une passe décisive de son capitaine Alexandre Lacazette en première période, l'Olympique Lyonnais a battu l'AC Ajaccio 2-1 au Groupama Stadium vendredi, en ouverture de la saison de Ligue 1. Anthony Lopes à Lyon, et Romain Hamouma à l'ACA ont été expulsés.

L’Olympique Lyonnais aux commandes de la Ligue 1. Au moins provisoirement. Grâce à une passe décisive pour Tetê (11e) et un but sur penalty (21e) du revenant et capitaine Alexandre Lacazette en première période, l’OL a battu l’AC Ajaccio (2-1) en match d’ouverture de cette nouvelle saison de Ligue 1, ce vendredi au Groupama Stadium.

Une rencontre marquée aussi par les expulsions d’Anthony Lopes, auteur d’une nouvelle sortie dangereuse (30e) et de Romain Hamouma (45e+3). Séduisant pendant une demi-heure, fébrile en fin de première période et dans la gestion en deuxième période, cet OL est passé par tous les stades mais a assuré l’essentiel avec un premier succès avant d’aller à Lorient dans une semaine. L’ACA accueillera Lens.

Lacazette, retour gagnant

Pour ce premier rendez-vous en Ligue 1, les Lyonnais pouvaient enfin compter sur Corentin Tolisso même si l’ex-milieu du Bayern dont la préparation a été gâchée par une blessure, débute la rencontre comme remplaçant. Du banc, le champion du monde assiste au départ canon de son équipe.

Son pote Alexandre Lacazette est d’abord passeur pour Tetê (11e), premier buteur de cette saison de L1, avant de marquer lui-même, sur penalty, le deuxième but de son équipe dix minutes plus tard (21e). Le 101eme avec le maillot de son club.

Lopes expulsé, Hamouma aussi

Mais puisque cet OL a visiblement toujours l’intention d’être imprévisible, Anthony Lopes se charge de remettre le promu corse dans le coup. Auteur d’une sortie complètement ratée et dangereuse sur Mounaïm El Idrissy, le gardien but de l’OL, logiquement expulsé, est à l’origine d’un penalty transformé par Thomas Mangani devant Rémy Riou (30e). Houssem Aouar doit sortir pour laisser entrer le 2eme gardien lyonnais.

Première pour Tolisso

Dans cette première période décidément très animée, c’est au tour de Romain Hamouma d’être lui aussi exclu, sanctionné pour un deuxième carton jaune consécutif à coup de coude sur Paqueta. L’intensité retombe nettement en deuxième période même si Riad Nouri oblige Riou à un arrêt spectaculaire (59e). A un quart de la fin du temps réglementaire, le Groupama Stadium se réveille pour saluer l’entrée de Corentin Tolisso pour ses premiers pas depuis son retour à l’OL. Malgré quelques chaudes alertes sur les buts ajacciens, plus rien ne sera marqué. Lyon peut souffler. La saison débute par une victoire.