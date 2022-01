Mercato: C'est officiel, Cédric Bakambu est le nouvel attaquant de l'OM

l'attaquant congolais était sans club depuis son départ de Chine.

Retour en France pour Cédric Bakambu. l'attaquant congolais de 30 ans, né en région parisienne et formé à Sochaux, avait quitté le Doubs pour découvrir les championnats turcs, espagnol (Villarreal) et donc chinois au Beijing Guoan. Il a donc signé à l'Olympique de Marseille ce 13 janvier 2022 pour un contrat de deux ans et demi et portera, c'est le jour (et le département), le numéro 13.

Il était libre depuis le 31 décembre et plusieurs clubs de Ligue 1 s'intéressaient à son profil. Il s'agit de la première recrue de l'OM lors du mercato hivernal, qui viendra renforcer l'attaque marseillaise, animée par le Polonais Arkadiusz Milik et actuellement privée de Bamba Dieng, parti à la CAN avec le Sénégal.

"Un attaquant aguerri, finisseur et une arme offensive de plus au sein de l'effectif de Jorge Sampaoli", a décrit l'OM dans un communiqué.

Meilleur buteur de la Super League chinoise en 2020

L'ancien international français des moins de 19 ans, vainqueur de l'Euro de la catégorie avant d'opter pour la RD Congo, compte 38 apparitions avec la sélection congolaise, pour 13 buts inscrits. Avec son équipe nationale, il doit disputer en mars 2022 les barrages qualificatifs pour le Mondial-2022 au Qatar mais ne dispute pas la CAN.

C'est un retour en Ligue 1 pour cet avant-centre mobile et technique qui a fait les beaux jours de Sochaux (2010-2014), Bursaspor en Turquie (2014-2015) et Villarreal en Espagne (2015-2018).

En 2018, le natif d'Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, avait rejoint le Beijing Guoan pour 40 millions d'euros selon la presse locale, avant de décrocher en 2020 le titre de meilleur buteur de la Super League chinoise (11 buts).

Marseille a déjà officialisé ces derniers jours le départ en prêt du défenseur Jordan Amavi en direction de Nice.