Mercato: l'OM serait dans la course pour De Ketelaere, également pisté par Lens

Selon les informations de la presse italienne, l’OM serait en course pour attirer le milieu offensif de l’AC Milan Charles De Ketelaere. L’international belge intéresse plusieurs autres clubs européens, dont le RC Lens.

Un international belge sur les tablettes de l’OM. Le milieu offensif de 22 ans Charles De Ketelaere, sous contrat jusqu’en 2027 avec l’AC Milan, intéresserait le club phocéen, selon la Gazzetta dello Sport. Le club rossonero réclamerait toujours 28 millions d’euros, après l’avoir enrôlé contre 35,5 millions d’euros la saison dernière en provenance de Bruges.

Une première saison décevante en Italie

Marseille rejoint d’autres candidats cités pour le récupérer, à savoir Aston Villa, le PSV Eindhoven, mais aussi Leipzig et le RC Lens. Le club lombard ne semble pas tenté par un prêt, alors qu’il s’est déjà renforcé par les venues de Tijjani Reijnders et de Ruben Loftus-Cheek dans l’entrejeu ou de Christian Pulisic un cran plus haut. De son côté, l’OM a recruté Geoffrey Kondogbia au milieu de terrain mais devra aussi pallier la suspension de quatre mois de Pape Gueye et d'éventuels départs.

Après s’être révélé avec le Club Bruges en 2021-2022, notamment en Ligue des champions, l’international belge (12 sélections) n’a pas pleinement convaincu à l’AC Milan la saison, disputant 40 matchs au total (0 but, 1 passe décisive) dans un poste plus reculé que celui d’avant-centre où il avait évolué en Belgique.