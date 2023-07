Mercato: Lens se positionne sur l'international belge De Ketelaere

Le Racing Club de Lens aurait verbalisé un intérêt pour Charles de Ketelaere, le milieu offensif belge de l'AC Milan, selon Tuttosport. Le club lombard réclamerait 28 millions d'euros.

Son billet pour la Ligue des champions en poche, le Racing Club de Lens dispose d'arguments inédits dans son histoire récente pour opérer lors du mercato estival. Pour renforcer son secteur offensif, le club nordiste aurait jeté son dévolu sur une cible convoitée, selon le média italien Tuttosport: Charles de Ketelaere. Après une saison compliquée, le Belge de 22 ans devrait quitter l'AC Milan durant cette intersaison.

Les Rossoneri, qui ont beaucoup recruté dans ce secteur de jeu, préféreraient une vente sèche plutôt qu'un prêt et réclameraient 28 millions d'euros pour le laisser filer. De quoi faire de lui la recrue la plus onéreuse de l'histoire de Lens. La somme est élevée, mais le club a actuellement une balance très excédentaire dans ce mercato, après les ventes de Loïs Openda (pour 43 millions à Leipzig) et Seko Fofana (25 millions à Al Nassr).

Un passage mitigé à Milan

Sur ce dossier, les Sang et Or ont tout de même de la concurrence. D'autres club seraient intéressés, dont Aston Villa, Leipzig et le PSV Eindhoven. Le club néerlandais était le plus avancé, mais sa proposition de prêt aurait été rejetée par Milan. Le Belge avait rejoint l'Italie l'été passé, moyennant 35 millions d'euros, en provancance du RC Bruges.

En Serie A, ses performances ont laissé à désirer jusqu'à présent: s'il est apparu à 32 reprises sous les ordres de Stefano Pioli, il a seulement délivré une passe décisive. Ce qui n'a pas affecté son statut avec la sélection belge, où, sans être un titulaire en puissance, il est régulièrement convoqué par le sélectionneur Domenico Tedesco.