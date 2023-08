OM: Aubameyang justifie son choix de rester en Europe et veut "mettre les points sur les i" à Marseille

Officiellement présenté à la presse ce jeudi, Pierre-Emerick Aubameyang est revenu sur son choix de s'engager en faveur de l'OM cet été. L'attaquant gabonais évoque également la fin de son aventure chaotique avec Chelsea.

Mercredi, il a connu la ferveur du Vélodrome pour la première fois en tant que joueur de l'OM. Face au Bayer Leverkusen (1-2), pour le dernier match de préparation des Olympiens avant le 3e tour préliminaire de Ligue des champions face au Panathinaïkos, Pierre-Emerick Aubameyang a pu prendre ses marques à la pointe de l'attaque. Sorti à un quart d'heure de la fin, le Gabonais n'a pas marqué et sait qu'il lui faudra encore un peu de temps pour retrouver du rythme, après une dernière saison très compliquée en Angleterre.

"Je suis quelqu'un de revanchard"

Ce jeudi, il a été officiellement présenté à la presse avec le milieu de terrain Geoffrey Kondogbia. Un passage important qui a permis d'en savoir plus sur les raisons de la signature du joueur de 34 ans à Marseille. Courtisé par l'Arabie Saoudite cet été, ce derier a refusé les avances très rentables du pays pour continuer son aventure en France, là où sa carrière professionnelle a commencé.

"J'ai été convaincu par le discours du président et des dirigeants", a-t-il expliqué. "Ils ont été très honnêtes, directs, ça m'a plu. Et je suis quelqu'un de revanchard, je ne veux pas partir d'Europe avant d'avoir mis les points sur les i (...) C'est un bon challenge pour moi d'être venu ici. Je pense que le président et les directeurs sont en train de faire un boulot extraordinaire. Mon objectif personnel est de gagner des titres, partout où je suis passé j'ai réussi à le faire, je veux apporter ctte expérience et mes qualités sur le terrain."

Aubameyang doit porter l'attaque phocéenne

Avant cela, donc, Aubameyang va devoir faire oublier une saison chaotique avec Chelsea. Avec 22 apparitions pour trois petits buts, le Gabonais n'était plus vraiment dans les plans, étant même retiré de la liste des joueurs éligibles en Ligue des champions à partir des 8es de finale. En marge de cela, des problèmes sur le plan personnel ont également compliqué les choses.

"Il y a une grande différence entre arriver à Barcelone et être accueilli comme je l'ai été par les joueurs, le staff. A Chelsea, c'était différent. Je suis arrivé grâce à Thomas Tuchel, qui s'est fait virer une semaine après. Forcément, ce n'est pas simple, et ensuite il y a eu d'autres problèmes au club et je n'ai plus trop joué, tout simplement."

À la relance avec l'OM, le Gabonais se sait attendu et doit porter l'attaque phocéenne après le départ d'Alexis Sanchez et le manque de forme de Vitinha.