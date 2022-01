OM: "J'avais l'impression que j'étais coupable dans ces deux histoires", explique Payet avant OL-OM

A la veille de OL-OM, le numéro 10 de l'Olympique de Marseille Dimitri Payet est revenu sur les violences dans les stades, particulièrement lors de Nice-OM puis OL-OM.

C'est un Dimitri Payet offensif et concerné par les violences dans les stades qui s'est présenté en conférence de presse à la veille du "rematch" de OL-OM, interrompu après que le numéro 10 marseillais a été touché par un jet de bouteille au bout de 5 minutes.

"Il y a eu des décisions de prises et c'est le début de quelque chose j'espère. C'est vrai que depuis Lyon, il n'y a pas eu d'incident grave dans nos stades. J'espère que c'était la dernière fois. Je suis le premier déçu de jouer dans un stade vide demain, même si c'est à Lyon. Les instances ont pris des décisions et j'espère qu'ils en prendront d'autres qui arrêteront la violence dans les stades."

Payet: "Mentalement, ca a été compliqué, parce que c'était la deuxième fois"

D'autant que le maitre à jouer marseillais s'est senti particulièrement visé dans les débats qui ont suivis et qui n'ont pas été exempt de clubisme. "J'avais l'impression que j'étais coupable dans ces deux histoires. Et c'est ça qui faisait mal, plus que la bouteille."

Payet n'a pas hsiété à reconnaître que l'épisode n'a pas été simple à vivre. "Mentalement, ca a été compliqué, parce que c'était la deuxième fois. On a entendu beaucoup de choses, de personnes qui donnaient leur avis mais sans lancer la moindre idée pour régler le problème. Mais c'est un combat que je veux mener, que je vais mener personnellement, mais je vais tout faire pour rayer ces images de violence et nous, les joueurs sommes les premiers à prendre des responsabilités sur ces choses'là. Ca va au delà de la prise de parole. Je travaille avec des gens pour essayer de construire quelque chose. Si les décideurs ne savent pas prendre de décisions, nous les joueurs, on le fera."