Incidents OL-OM: Rothen remonté contre la LFP sur le cas Payet

Jérôme Rothen aurait aimé que Dimitri Payet soit entendu et convoqué à Paris par la commission de discipline de la Ligue, qui a jugé la responsabilité de l'OL dans les incidents survenus lors du match Lyon-Marseille en novembre.

Le verdict a fait enrager les deux camps. Marseillais et Lyonnais ont pesté après les décisions prises mercredi par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel au sujet des incidents survenus le 21 novembre dernier lors du choc OL-OM en Ligue 1. La commission a reconnu la responsabilité du club lyonnais en lui retirant un point ferme. Le match sera aussi à rejouer, à huis clos, au Groupama Stadium, à une date qui reste à déterminer.

"C'est purement scandaleux"

Lyon a regretté "une très lourde sanction", qui "crée une inégalité de traitement sur une même saison", avec "des actes bien plus graves ayant entraîné des sanctions bien plus légères que celles décrétées contre l’Olympique Lyonnais". "Il nous semble que l’équité n’a pas été respectée", a réagi de son côté Jacques Cardoze, le directeur de la communication de l'OM, dans l'After Foot sur RMC. Marseille, qui voulait avoir match gagné, a notamment déploré l'absence de représentant du club phocéen devant cette commission de discipline.

Jérôme Rothen, lui, aurait aimé que Dimitri Payet, victime du jet de bouteille qui avait provoqué l’arrêt du match après seulement quatre minutes, soit entendu et convoqué par la commission à Paris. "J'en veux à la commission de pondre ça sans barème, a-t-il réagi ce jeudi dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC. C'est purement scandaleux. En termes d'image, c'est catastrophique. Ce qui m’a choqué, c’est le cas Payet. On prend le joueur pour une marionnette. C’est lui la victime dans cette affaire et il n’est pas entendu. Comment peut-on ne pas l'entendre à cette commission de discipline ? Je vais dans le sens de Jacques Cardoze, c’est scandaleux."

"Il n’y a pas eu de mot pour Payet, a-t-il insisté. Et dans le rapport qui fait douze pages, il n’y a que quatre lignes sur Payet. C’est du foutage de gueule."