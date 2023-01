EN DIRECT - PSG: Neymar aux soins, Navas absent

Avec seulement 4 points en 4 matchs de Ligue 1 en janvier, le PSG va chercher à attaquer un mois de février importantissime de la bonne manière et cela passe par un succès face à Montpellier mercredi soir, pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Avant cela, le PSG s'entraîne à 11h et Christophe Galtier se présentera face à la presse à 13h. Il répondra sûrement à la boutade de Yunis Abdelhamid, défenseur de Reims qui avait accusé les trois stars du PSG, Neymar, Messi et Mbappé de ne pas défendre. Dimanche soir, après une prestation assez insipide, le PSG avait été rejoint sur le fil par Reims.