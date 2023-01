PSG-Reims: "C'est facile comme les trois de devant ne défendent pas", sourit Abdelhamid sur Messi, Neymar et Mbappé

Yunis Abdelhamid, capitaine de Reims, confie que son équipe avait ciblé l’absence d’implication défensive des trois attaquants du PSG Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar. Et cela a payé (1-1).

Reims a arraché un match nul mérité contre Paris (1-1) dans les toutes dernières secondes, dimanche au Parc des Princes. Les Champenois ont livré une rencontre très séduisante en tenant souvent le ballon. Yunis Abdelhamid, capitaine, a confié que l’équipe avait notamment remarqué le très peu d’appétence pour défendre des stars offensives parisiennes, Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Le défenseur ne sent pas forcément une équipe parisienne en proie au doute même si Reims a su appuyer sur leurs points faibles.

"A partir du moment où on passait les trois de devant, on se retrouvait à jouer contre sept joueurs"

"Je ne les sens pas fébriles, a-t-il confié. Je pense qu’ils sont sûrs d’eux, on connaît leurs qualités, ils sont dans la maitrise. On les a analysés, on connaît leurs faiblesses. On sait que ça ne défend pas beaucoup devant (rires). On aurait pu être encore plus tranchant parce qu’on n’a pas assez fini nos actions. On était parfois trop dans la maîtrise en allant de droite à gauche alors qu’il fallait peut-être aussi finir l’action par un centre ou une frappe. Ils ont des faiblesses, on a essayé de les exploiter. Malgré tout, c’est toujours difficile de jouer contre eux parce qu’avec le ballon c’est très, très fort. Il n’y a pas que ça."

Le faible repli de la MNM a toutefois permis à Reims de développer plus ou moins confortablement ses idées de jeu. "On voulait avoir de la maîtrise parce qu’à partir du moment où on passait les trois de devant, on se retrouvait à jouer contre sept joueurs, a-t-il ajouté. On a essayé d’être patients. On a eu des pertes de balles qui auraient pu être fatales sur leurs transitions. On voulait être acteurs, pas subir et on repart d’ici avec ce point du nul, on s’en contente."

Il a précisé son propos devant la presse locale en zone mixte. "Dans les sorties de balle, c'est facile comme les trois de devant ne défendent pas, a-t-il expliqué. On savait qu'à partir du moment où on passait ce premier rideau... Ils font toujours l'effort de presser un peu mais à partir du moment où ils ont fait cet effort, ils ne participent plus aux taches défensives de leur équipe. On a travaillé sur ça et on a voulu l'exploiter. on a bien su le faire et c'est pour ça qu'on s'est créé des occasions."

L’international marocain (11 sélection) s’est réjoui du point arraché en fin de match qui récompense l’audace de son équipe. "On a préparé ce match avec l’intention de venir gagner, a-t-il insisté. Ça s’est vu dès la première mi-temps, on a essayé d’être le plus haut possible, de les presser. On a eu les opportunités mais on ne les a pas mises. On avait vraiment cette intention de les mettre en difficulté et de gagner. Vu le scénario du match, on est content de ce match nul parce qu’on revient au score à la toute dernière minute. On est récompensé de notre travail." Reims a donc arraché un deuxième match nul contre Paris cette année après celui de l’aller (0-0). "Paris nous avait mis beaucoup plus en difficulté au match aller, conclut-il. Là, je n’ai pas l’impression d’avoir été en difficulté. On a eu plus de situations qu’eux."