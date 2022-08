EN DIRECT PSG: Suivez la conf de rentrée de Christophe Galtier en live

Voilà où on en est des infos et rumeurs en ce jeudi midi: Renato Sanches va arriver, c'est sur le point d'être officialiser. Un autre milieu de terrain pourrait suivre, c'était le secteur le plus défaillant la saison dernière, notamment physiquement.

Wijnaldum s'envole pour Rome où il devrait rejoindre la Roma en prêt.