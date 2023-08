Ligue 1: la compo probable du PSG contre Lorient, sans Mbappé, sans Neymar, sans Verratti

Le PSG reçoit Lorient ce samedi, pour la première journée de Ligue 1 (21h). Luis Enrique devrait aligner un 4-3-3, sans Kylian Mbappé ni Neymar et avec trois recrues estivales devant.

Le PSG entame la saison de Ligue 1 et la défense de son titre de champion de France ce samedi avec la réception de Lorient au Parc des Princes (21h). Luis Enrique va donc aligner sa première composition d'équipe parisienne en match officiel.

Hernandez à gauche

En l'absence de Nuno Mendes, Lucas Hernadez devrait hériter du couloir gauche contre Lorient ce samedi. Les Parisiens devraient se présenter dans un 4-3-3 avec un milieu Ugarte - Zaïre-Emery - Vitinha. Pas de Marco Verratti donc. Luis Enrique avait prévenu qu'il fallait observer ses actes: "Au sujet de Marco (Verratti) et Neymar, j'ai pour habitude de ne pas dévoiler les conversations avec mes joueurs. En revanche, je vous invite à êrre attentifs à mes actes parce que ce sont mes décisions qui exprimeront mon avis." Le Brésilien ne devrait pas être titulaire

Les trois recrues devant

C'est le secteur offensif qui suscite le plus de curiosité. Neymar, victime d'un "syndrome viral" selon le club, et Kylian Mbappé privé de match sur décision de la direction pour avoir refusé de prolonger son contrat, Luis Enrique devrait aligner trois recrues sur le front de l'attaque: Gonçalo Ramos en pointe, Marco Asensio et Kang-in Lee sur les ailes.

La compo probable du PSG:

Donnarumma - Hakimi, Skriniar-Marquinhos, Hernandez - Ugarte, Zaïre-Emery, Vitinha - Asensio, Ramos, Kang-in Lee.