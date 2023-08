PSG: Luis Enrique prend la parole sur le dossier Mbappé

Luis Enrique a confirmé vendredi qu'il partagait la position du Paris Saint-German sur la gestion du cas Kylian Mbappé. Libre en juin 2024, l'attaquant français est "puni" par le club suite à son refus de prolonger et ne se trouve pas à la disposition de l'entraîneur avant la reprise de la Ligue 1.

Champion de France en titre, le PSG lance sa saison ce samedi avec la réception de Lorient au Parc des Princes. Avant la première journée de Ligue 1, Luis Enrique a répondu aux questions des journalistes et s'est notamment exprimé sur la situation de Kylian Mbappé. Suite à son refus de prolonger son contrat ou de partir lors du mercato, l'attaquant de 24 ans est puni par la direction. Une position validée par le nouvel entraîneur de l'équipe première.

"Je vous rappelle la philosophie du club qui a été énoncée très clairement par le président, c’est que le club est au-dessus de tout, a indiqué le technicien espagnol ce vendredi face à la presse. Au-dessus des joueurs, des entraîneurs, des directeurs sportifs… Et c’est une position que je partage à 100%."

Il espère une issue face à l'impasse

Arrivé pendant l'intersaison après l'éviction de Christophe Galtier, Luis Enrique va débuter la saison de Ligue 1 avec un effectif largement remanié. Lionel Messi est parti en MLS, Sergio Ramos n'a pas été prolongé et le duo Neymar-Verratti risque aussi de s'en aller lors du mercato.

Du côté des arrivées, Milan Skriniar ou encore Lucas Hernandez et Gonçalo Ramos ont signé. Ousmane Dembélé va lui aussi arriver à Paris. Autant de changements qui ont bouleversé l'équilibre de l'équipe. La donne semble encore plus complexe pour Kylian Mbappé.

Lié au PSG jusqu'en juin 2024, le Français veut aller au bout de son contrat et se trouve dans un bras de fer avec sa direction. Luis Enrique, lui, espère encore le voir signer un nouveau bail avec Paris comme cela avait déjà été le cas en 2022.

"La thématique Mbappé, c’est une thématique qui est déjà apparue par le passé. Une solution positive avait été trouvée entre le club et le joueur avant mon arrivée, a encore rappelé l'ex-sélectionneur de l'Espagne. Donc j’espère que c’est quelque chose qui va à nouveau se produire et que cela va se conclure par un accord entre le joueur et le club. C’est quelque chose que j’aimerais beaucoup."