Pas d'entraînement, pas de photo officielle: comment le PSG pousse Neymar et Verratti vers la sortie

Info RMC Sport - Absents du dernier entraînement du PSG et pas conviés au media day consacré aux photos officielles, Neymar et Marco Verratti ont été convoqués parmi un groupe de joueurs par Luis Campos et Luis Enrique. Les deux hommes les ont informés que le club ne comptait pas sur eux cette saison.

Pas de Neymar ni Marco Verratti à l'entraînement mardi. Et pas non plus de Neymar ou de Marco Verratti ce mercredi pour le media day du PSG, cette journée consacrée à la prise de photos officielles pour la Ligue de football professionnel (LFP). Les deux joueurs faisaient une séance en salle. Selon nos informations, Neymar a ressenti une gêne lundi à l'entraînement, qui l'a un peu diminué. Pour Neymar comme pour Verratti, le club parle d'un léger virus. A noter que Kylian Mbappé lui non plus n'a pas participé au media day.

Absent de la feuille de match contre Lorient?

Selon nos informations, au moins cinq joueurs ont été convoqués par Luis Campos et Luis Enrique: Neymar, Marco Verratti mais aussi Renato Sanches, Hugo Ekitike et Juan Bernat. Le conseiller du président et le technicien parisien les ont informés que Paris ne comptait pas sur eux cette saison. Ces joueurs ont donc plus qu'un bon de sortie: ils sont même encouragés à quitter le club cet été. Au PSG comme dans les autres clubs, en plein media day ce mercredi eux aussi pour répondre aux demandes de la LFP, les joueurs poussés au départ ne sont pas conviés pour les photos officielles. A noter toutefois qu'une deuxième salve de photos officielles est prévue à l'issue du mercato.

Ces joueurs convoqués par Luis Campos et Luis Enrique seront-ils présents sur la feuille de match samedi, pour le match de la première journée de Ligue 1 PSG-Lorient? Le doute est permis. D'autres joueurs, comme Carlos Soler, ont eux bien participé au media day.

Comme évoqué par RMC Sport, la volonté du PSG de se séparer de Neymar n'est pas nouvelle. Le retour tonitruant du Brésilien sur les terrains, lors du dernier match de préparation contre les Coréens de Jeonbuk - durant lequel il a signé un doublé et une passe décisive - n'aura semble-t-il pas inversé la tendance. Concernant Marco Verratti, RMC Sport confirmait il y a deux semaines un intérêt réciproque pour l'Arabie Saoudite.