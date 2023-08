PSG: le message rassurant de Luis Enrique sur son implication au club

Luis Enrique, entraîneur du PSG, a publié deux messages sur ses réseaux sociaux ce vendredi matin quelques heures après des échos parus dans la presse espagnole selon lesquels il songerait déjà à quitter le club.

C'est toujours une histoire d'interprétation, mais le timing sonne comme une mise au point. Luis Enrique a réaffirmé son implication totale sur le banc du PSG en publiant deux messages sur son compte Instagram ce vendredi matin. L’Espagnol a partagé une première photo où il apparaît en pleine réflexion, assis, seul, sur un ballon au milieu du terrain. Il a ensuite diffusé un cliché où il est entouré de son staff avec la légende: "un pour tous et tous pour un".

"Un pour tous, tous pour un", le message de Luis Enrique sur Instagram, le 4 août 2023 © Capture Instagram

S’il ne dit rien de plus, ce message intervient quelques heures après la parution d’un article de Marca laissant planer le doute sur son avenir à Paris. Le journal affirmait ainsi que l’ancien sélectionneur espagnol réfléchirait déjà à un possible départ de la capitale française en raison, notamment, de l’incertitude régnant sur le cas Kylian Mbappé. Une hypothèse très étonnante, seulement quelques semaines après son arrivée.

Un entraîneur très impliqué au quotidien

Luis Enrique s’est officiellement engagé avec le PSG le 5 juillet dernier. Depuis sa présentation le même jour, le technicien espagnol ne s’est plus exprimé face aux médias. Il a livré ses impressions aux canaux de diffusion du club, notamment lors de la tournée au Japon et en Corée du Sud, mais communique en revanche régulièrement sur ses réseaux sociaux, dont il est friand. Il avait notamment ouvert un live Twitch lors de la dernière Coupe du monde au Qatar pour se livrer plus en profondeur auprès de ses suiveurs alors qu’il était sélectionneur de l’Espagne.

Comme expliqué ces derniers jours par RMC Sport, Luis Enrique est très impliqué auprès de son groupe. Il anime lui-même les séances quand certains, comme Christophe Galtier la saison dernière, délèguent à leurs adjoints. Il donne des consignes, replace les joueurs, arrête la séance pour corriger ou court auprès de ses joueurs pour leur montrer ce qu’il attend d’eux durant les exercices. Il n'hésite pas, non plus, à décrocher son téléphone pour appeler certaines recrues potentielles.

Le PSG traverse un nouvel été tumultueux en raison de l’incertitude autour de l’avenir de Kylian Mbappé. L’international français a signifié au club sa décision de ne pas activer l’option d'une année supplémentaire dans son contrat à l’issue de la saison 2023-2024. Un choix très mal digéré par les dirigeants parisiens qui ont puni le champion du monde 2018 en le privant de tournée en Asie. Luis Enrique s’accomode de l’absence de sa star et participe activement au recrutement estival du club. Il n’hésite pas à décrocher son téléphone lui-même, en concertation avec le conseiller sportif Luis Campos, pour appeler les potentielles recrues et les convaincre de le rejoindre.