PSG: pourquoi l'avenir de Luis Campos s'écrit en pointillés

Alors que le mercato bat son plein, le conseiller sportif du PSG Luis Campos apparait de plus en plus isolé en coulisses. De quoi remettre en question la suite de son aventure parisienne ? La réflexion est entamée.

Le marché des transferts réserve toujours son lot de surprises. La situation parisienne a de quoi surprendre alors que dans les négociations de certaines arrivées, le pouvoir est plus que jamais partagé entre Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi. Même si le président parisien confiait récemment qu’il entretient une bonne relation avec son conseiller sportif, celle-ci semble s’être tendue à cause de plusieurs incompréhensions.

Premier dossier qui a crispé les relations : Kylian Mbappé. Au moment où le joueur envoie sa fameuse lettre pour avertir le club de sa volonté de ne pas lever l’option d’une année supplémentaire, Nasser Al-Khelaïfi rentre dans une colère noire. Il voulait alors s’appuyer sur son conseiller sportif pour mettre la pression sur le clan Mbappé. Face à lui, Campos se montre très mesuré, très éloigné de la position du président parisien. Selon nos informations, lors d’une réunion tendue, le dirigeant qatari, très énervé, aurait demandé à Campos s’il travaillait pour lui ou pour l’entourage du joueur Mbappé.

Le super agent Jorge Mendes au centre des tensions

Luis Campos a dû aussi subir le leadership de Al-Khelaïfi sur d’autres dossiers comme Kane ou Dembélé que le président a gérés de A à Z. Un interventionnisme qui peut s’expliquer par l’incompréhension de "NAK" face à aux obsessions du Portugais. Le dossier Skriniar, auquel Campos était attaché, n’a pas manqué de surprendre ses dirigeants qui n’ont pas compris pourquoi il insistait tant pour ce profil.

Autre sujet qui tend les hautes sphères du club, comme nos confrères du Parisien l’ont avancé : l’importance prise par l’agent Jorge Mendes depuis l’arrivée du dirigeant portugais. En effet, depuis deux ans, cinq joueurs de la galaxie Mendes ont signé au PSG : Ugarte, Vitinha, Asensio, Ndour et Sanches. Il a aussi joué le rôle d'intermédiaire dans les dossiers Soler, Ruiz et In Lee. Le prochain pourrait être Gonçalo Ramos, avec qui un accord de principe a été trouvé, piste poussée par Campos. Problème : Al-Khelaïfi ne verrait pas d’un bon œil l’influence et l’emprise du super-agent sur son vestiaire.

Paris aurait déjà sondé un remplaçant

Aujourd’hui, Luis Campos se montre très isolé au sein du club. Alors que sa relation avec Nasser Al-Khelaïfi est troublée, le Portugais souhaite maintenant attendre de voir comment évolue le très épineux dossier Mbappé. Il semble acquis que l’épilogue de ce feuilleton aura une influence sur son avenir. En attendant, il souhaite poursuivre le plus professionnellement possible sa mission de bâtir une équipe la plus compétitive possible avec ou sans le capitaine des Bleus.

Il continue d’appeler les profils ciblés même quand il s’agit de ceux de son président qui prend ensuite le relais sur les négociations salariales. Contacté, l'entourage de Campos n'a pas souhaité réagir. Aucune décision n’a encore été prise mais son aventure au PSG s’écrit de plus en plus en pointillés. Une source indique que Paris aurait même déjà sondé un potentiel remplaçant.