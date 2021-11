PSG: Danilo se livre sur son adaptation et parle de la bonne ambiance dans le vestiaire

Arrivé dans les derniers instants du mercato d’été 2020 au PSG en provenance du FC Porto, Danilo Pereira commence à enchaîner les rencontres. Dans une interview avec le club, le milieu portugais s’est livré sur son adaptation parisienne.

Recruté en 2020 pour être le milieu défensif tant attendu par le PSG, Danilo Pereira (30 ans) a encore des difficultés à être un titulaire indiscutable dans le onze de départ. Mais depuis quelques semaines, il enchaîne davantage les matchs, notamment en défense pour former un back three qui s'installe à Paris.

Dans un entretien pour le club, le Portugais s’est exprimé sur son adaptation en France: "Tout le monde aime Paris, tout le monde a ce désir d’être à Paris et en tant que ville, c’est très beau, très agréable et plein de vie. Bien que je sois arrivé à un moment où tout était fermé, je peux maintenant me faire une idée de ce qu’est vivre à Paris. La vie est très agréable ici (…) C’est très important pour moi."

Auteur d’un but en huit matchs de Ligue 1, Danilo est souvent apparu en zone mixte en parlant quelques mots de Français. Quelque chose d'important pour lui: "Je suis arrivé ici sans savoir parler le moindre mot en français. Je suis arrivé ici avec l’idée que j’avais besoin de parler français pour pouvoir m’intégrer naturellement et rapidement dans le groupe et dans le club, ainsi que dans la ville."

"Un club comme celui-ci ne mérite que du positif"

Le Portugais a aussi dit tout le bien qu’il pense du PSG: "Un club comme celui-ci ne mérite que du positif. De bonnes choses vont arriver. C’est sûr." Une référence sans doute à ce premier sacre en Ligue des champions qu'attend le club.

L’ancien de Porto aborde également l’ambiance dans ce vestiaire rempli de stars comme Neymar, Lionel Messi ou encore Kylian Mbappé: "Je ne dirais pas que c’est un club qui fait du sensationnalisme à part ce qu’on voit de l’extérieur. De l’intérieur, la réalité est très bonne pour tous ceux qui travaillent ici. Non seulement pour les joueurs mais aussi pour les autres. Il y a une ambiance familiale."