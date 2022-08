PSG: Galtier explique comment faire avec les "joueurs de classe mondiale"

Dans une longue interview au Parisien, l'entraîneur du PSG a expliqué comment il comptait faire pour aligner Neymar, Messi et Mbappé ensemble.

C'est un écueil sur lequel Mauricio Pochettino s'est longtemps cassé les dents: comment aligner ensemble le trio Mbappé-Messi-Neymar? Et que faire de Sergio Ramos?

Réponse sans ambiguïté de Christophe Galtier dans une interview au Parisien ce samedi matin: "Quand on a un joueur de classe mondiale, on ne réfléchit pas, on le met sur le terrain et après, on coordonne. Je sais, pour avoir récemment revu leurs matchs, qu’ils ont été terriblement bons ensemble en fin de saison dernière. Pourquoi ne le seraient-ils pas de nouveau?"

Galtier: "Ils sont arrivés prêts"

Et la différence pour Christophe Galtier est toute simple: Messi, Neymar et Sergio Ramos sont arrivés en forme et ont fait toute la préparation depuis le début. " Non seulement ils sont arrivés au début de la préparation, mais ils sont aussi arrivés prêts ! Ils ont fait quasiment la totalité des séances et se sont préparés en grands champions. Est-ce une symbolique par rapport à la saison dernière? Je ne parviens pas, moi, à voir ce qui s’est passé, mais je sais que ce sont des grands champions qui voulaient bien démarrer, avoir un trophée supplémentaire et créer une bonne dynamique!"

Autre sujet d'inquiétude, le repli défensif des trois stars de devant, ce qui n'est pas forcément leur point fort. Un point sur lequel ils pourraient avoir décidé de faire des efforts, comme l'a montré la punchline de Kombouaré à Neymar lors du trophée des champions dimanche dernier.

En conférence de presse, jeudi, Christophe Galtier s'est voulu rassurant, tout en expliuant que son équipe devrait acceptée d'être parfois déséquilibrée. "Concernant le fameux équilibre, c'est d'abord une envie collective mais aussi une responsabilité individuelle. Il y a des périodes très fermées où l'équipe n'a pas encore pris l'ascendant sur l'adversaire, on doit être très attentifs à ne pas donner de possibilités à l'adversaire de pouvoir nous faire courir. Quand vous avez un partenaire qui fait un effort, évidemment que c'est contagieux et ça donne envie à celui qui est à côté de faire les mêmes efforts. Après il peut y avoir des moments dans le match où on se retrouve avec des attaquants, des pistons qui ont du mal à revenir et il faut accepter que quelque fois il faudra gagner du temps pour que ceux qui ont été éliminés puisse se replacer dans le bloc équipe."