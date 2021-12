PSG: Hakimi juge la Ligue 1 "très difficile"

Arrivé l’été dernier en provenance de l’Inter Milan, Achraf Hakimi continue de s’adapter à la Ligue 1. Dans une interview sur le site du club, le latéral droit du PSG a souligné le niveau élevé du championnat français, tout en abordant le match de samedi contre Lens (à 21h).

Auteur de débuts flamboyants avec le PSG, Achraf Hakimi (23 ans) effectue depuis quelques semaines des prestations plus discrètes. Réputé pour ses qualités offensives, le latéral droit reste un titulaire indiscutable au sein du club parisien avec ses trois buts en quinze matchs en Ligue 1.

Dans un entretien disponible sur le site du club, le Marocain est revenu sur le niveau du championnat français: "C’est un championnat très difficile, très physique, et le niveau est très, très fort, même si les gens ne le pensent pas. Mais il y a beaucoup de matchs et beaucoup de stades difficiles avec de grands joueurs ici. Chaque rencontre est compliquée à disputer".

Une compétitivité loin de surprendre Hakimi, qui via des coéquipiers en sélection avait déjà été tenu informé du niveau de la Ligue 1: "Je connaissais aussi beaucoup de joueurs de mon équipe nationale qui y évoluent, et j’ai aussi joué contre des équipes françaises, donc je m’y attendais. Les équipes et le niveau sont très élevés".

"On m’a dit que l’ambiance était relevée à Lens"

Ce samedi (à 21h), les Parisiens affronteront Lens qui ne cesse de se montrer surprenant depuis le début de la saison avec une actuelle cinquième place. Une rencontre que le joueur de 23 ans attend avec impatience: "On a un match dès demain et c’est justement l’occasion pour nous de montrer à tout le monde ce dont nous sommes capables".

Hakimi est également curieux de connaître la ferveur des supporters lensois: "On m’a dit que l’ambiance était relevée à Lens, alors on va devoir s’y préparer".