PSG: la drôle d'anecdote de Nkunku sur l'impitoyable Zlatan

Dans une interview donnée ce samedi à L'Equipe, l'attaquant de Leipzig Christopher Nkunku s'est rappelé ses années parisiennes, avec une anecdote sur Zlatan Ibrahimovic, qui n'était pas du genre à lui faire des cadeaux à l'entraînement.

La haine de la défaite. Même à l’entraînement. Dans un entretien donné ce samedi à L’Equipe, Christopher Nkunku se remémore ses années parisiennes, avec une anecdote qui prouve toute l’exigence de Zlatan Ibrahimovic. Trois ans après son départ du PSG, le jeune milieu offensif (24 ans) n’a rien oublié du professionnalisme affiché au quotidien par son ancien coéquipier suédois.

"Un jour, c’était ma première année en pro. On se faisait une petite opposition de veille de match, il y avait 1-1, il restait quelques secondes à jouer, je voulais mettre une diagonale, elle est partie directement sur l’adversaire, raconte-t-il. C’était Edi (Cavani). Il a mis la tête et but. On a perdu. Le lendemain, Ibra m’appelle et me dit droit dans les yeux: 'Hier, j’ai perdu.' Je ne savais pas trop quoi lui répondre. Il était sérieux, mais il rigolait, mais c’était sérieux (rires)." A sa façon, avec son style toujours très cash, Zlatan lui a alors "fait comprendre que c’était la première et dernière fois qu’il perdait un match".

Pas de regret par rapport au PSG

"Derrière, Blaise (Matuidi) est venu me voir en me disant : 'Voilà, maintenant tu connais l’exigence de nos entraînements. Ici, on ne perd pas.'" Parti à l’été 2019 au RB Leipzig, où il s’est imposé comme un titulaire indiscutable, Nkunku n’a aujourd’hui aucun regret sur son passage au PSG. "En quittant Paris, je voulais pouvoir jouer plus, être important dans une équipe. J'étais prêt pour ça. Ça met une pression supplémentaire, mais c'est une bonne pression parce qu'être un cadre d'une équipe, c'est ce que tout joueur aimerait avoir. Ma responsabilité, c'est d'avoir ce niveau de performance tout le temps", détaille celui qui totalise 17 buts et 16 passes décisives en 29 matchs cette saison.

L'équipe de France pourrait être son prochain objectif : "Quand mon heure viendra, je serai prêt. Le Mondial 2022 ? C'est difficile de dire ça en n'ayant pas encore eu de première convocation. Je pense que pour y aller il y a des étapes franchir."