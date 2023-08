PSG: la réunion entre Al-Khelaïfi, Campos, Luis Enrique et Mbappé qui plonge tout le monde dans l'impasse

Une réunion entre Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi, Luis Enrique et Luis Campos a eu lieu mardi au centre d'entraînement du PSG. L'attaquant français, en fin de contrat en 2024, a redit son choix de ne pas quitter Paris cet été, quel que soit le prix à payer. Le dossier est dans une impasse totale.

Kylian Mbappé persiste et signe: il ne veut pas quitter le PSG cet été. Le champion du monde a réaffirmé son choix auprès du club mardi, lors d'une réunion, comme avancé par Le Parisien et confirmé par RMC Sport. Selon nos informations, en plus de l'attaquant et du président Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique étaient également présents pour cet échange.

Il ne jouera pas s'il ne prolonge pas

Cette volonté, Kylian Mbappé la maintient depuis le début. Depuis qu'il a décidé de ne pas activer son année supplémentaire en option, qui l'aurait lié au PSG jusqu'en 2025. L'ancien Monégasque veut rester à Paris cette saison et partir libre en 2024. Il maintient.

De son côté, Nasser Al-Khelaïfi a expliqué, dans une ambiance tendue, à Mbappé qu'il ne jouerait pas s'il ne prolongeait pas. Pas de transfert, pas de prolongation. Kylian Mbappé ne s'est pas démonté et lui a expliqué sa manière de voir les choses: un départ libre à l'été 2024. Le dossier semble donc dans une impasse totale.

Début juillet, lors de la prise de fonctions de Luis Enrique au poste d'entraîneur, Nasser Al-Khelaïfi avait pris publiquement la parole pour la première fois sur ce dossier. "Il ne peut pas partir gratuitement", affirmait le dirigeant.