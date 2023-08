Entraînements, mercato... Comment Luis Enrique tente d’imposer sa patte au PSG

Luis Enrique a remplacé Christophe Galtier sur le banc du Paris Saint-Germain pendant l’intersaison. A onze jours de son premier match en Ligue 1, l’entraîneur espagnol continue de trouver ses marques auprès de son effectif, et s'active sur tous les fronts.

Christophe Galtier parti après seulement une saison, le Paris Saint-Germain a choisi Luis Enrique pour le remplacer en vue de la saison 2023-2024. En poste sur le banc parisien lors des quatre premiers matchs de la préparation estivale, l’Espagnol de 53 ans n’a pas encore connu beaucoup de réussite au niveau des résultats avec seulement une victoire (pour un nul et deux défaites).

Mais au-delà du score, les prestations de l’équipe francilienne lors de sa tournée en Asie ont confirmé que Luis Enrique, adepte du beau jeu, allait tout mettre en œuvre pour que Paris ait la possession, quitte à prendre des risques près de sa surface de réparation, comme ce mardi contre l’Inter Milan (1-2). En l’espace de quelques semaines et avant la première journée de Ligue 1, le 12 août contre Lorient au Parc des Princes, l’entraîneur du PSG cherche à imposer son style à Paris.

Luis Enrique impliqué dans le travail quotidien

Fort de son passage remarqué à Barcelone, le technicien reste pourtant sur un échec avec la sélection espagnole lors du Mondial 2022 au Qatar. Mais cela ne l’empêche pas de conserver une autorité naturelle sur son groupe où figurent plusieurs de ses anciens joueurs de la Roja comme Marco Asensio ou Carlos Soler. Au quotidien, Luis Enrique a révolutionné les séances collectives sur la forme et prête une attention particulière au travail de ses joueurs.

Preuve de cette implication, c’est lui et non l'un de ses adjoints qui anime les entraînements du PSG. L’ancien sélectionneur de l’Espagne mouille le maillot et donne des consignes, souvent en espagnol, mais bientôt en français promet-il.

Des entraînements plus dynamiques

Lors de l’entraînement à la veille du match contre l’Inter Milan, lundi au stade national de Tokyo, Luis Enrique n’a pas hésité à arrêter le jeu, à parler, à replacer, sur un exercice de circuit de passes. Le technicien est toujours en mouvement, courant auprès de ses joueurs pour leur montrer ce qu’il attend d’eux durant les exercices. Une image qui tranche notamment avec le fonctionnement sous Christophe Galtier, qui s’appuyait beaucoup sur son adjoint Joao Sacramento pour animer les séances.

Les entraînements à la sauce Luis Enrique sont d’ailleurs très dynamiques, une autre marque de fabrique de l’ancien coach du Barça. Il demande à ses hommes de faire vivre le ballon, de vite le faire circuler, après une touche ou deux au maximum. L’idée étant ensuite en match de faire courir l’adversaire après le ballon, pour le fatiguer et le mettre en difficulté.

Luis Enrique pendant PSG-Inter Milan au Japon, le 1er août 2023 © Icon Sport

Luis Enrique a appelé les joueurs ciblés lors du mercato

Toujours dans l’incertitude au sujet de Kylian Mbappé, Luis Enrique apprend à vivre sans la star tricolore pendant la tournée du PSG en Asie. En attendant d’en savoir plus sur ce dossier, l’Espagnol participe activement au recrutement estival du club francilien.

Conscient que cette équipe du Paris Saint-Germain a besoin de renforts d’ici le 1er septembre, le coach n’hésite pas à décrocher son téléphone lui-même, en concertation avec le conseiller sportif Luis Campos, pour appeler les potentielles recrues et les convaincre de le rejoindre. Au four et au moulin depuis qu’il est arrivé, l’ancien entraîneur du FC Barcelone sait qu’il a peu de temps pour se préparer. Le 12 aout, il va déjà passer son premier examen contre Lorient lors de la première journée de Ligue 1.