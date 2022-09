PSG: la subtilité dans le nouveau contrat de Mbappé qui peut changer beaucoup de choses

Selon les informations de L'Equipe, confirmées par RMC Sport, Kylian Mbappé s'est engagé pour deux saisons, plus une en option, et non sur un accord ferme de trois saisons jusqu'en 2025.

Contrairement à ce que pouvait laisser penser l’officialisation de sa prolongation en grande pompe, à l’issue de la saison dernière, l’avenir de Kylian Mbappé à Paris n’est pas assuré jusqu’en 2025. Il existe dans le contrat signé par l’attaquant parisien une subtilité qui pourrait bien tout changer. Selon des informations de L'Equipe confirmées par RMC Sport, Kylian Mbappé a certes prolongé trois ans au PSG, mais dans le détail, le bail stipule que Mbappé s’est engagé pour deux saisons, plus une année en option, qui reste à la discrétion du joueur. Autrement dit, seul Mbappé sera en mesure de déterminer si, oui ou non, il reste à Paris au-delà des Jeux olympiques 2024. Ce qui change absolument tout.

Mbappé est-il convaincu par le nouveau projet?

Avec un accord ferme jusqu’en 2025, les dirigeants parisiens s’assuraient au moins deux ans de tranquillité. Dans cette configuration, la question de l’avenir de Kylian Mbappé va rapidement revenir sur la table. Probablement dès l’été prochain, puisque l’attaquant parisien n'aura déjà plus qu'un an de contrat ferme à Paris. Le Paris Saint-Germain se verra donc dans l’obligation de rouvrir les discussions avec son joueur star pour ne pas risquer de le perdre libre s’il devait partir en 2024. A moins que les résultats du club cette saison ne facilitent la tâche des dirigeants parisiens. Au moment de prolonger, Kylian Mbappé avait voulu s’assurer que le club pourrait viser plus haut cette saison. Or, il semblerait que les dernières semaines du mercato ne l’aient pas pleinement satisfait.

Interrogé par RMC Sport la semaine dernière, à la veille du match contre la Juventus Turin, pour savoir si le nouveau cycle entamé était conforme au projet qu'on lui avait vendu pour le convaincre de rester au PSG, Kylian Mbappé s’était montré pour le moins énigmatique, bottant en touche: "Ce n’est ni l’endroit ni le moment et je ne suis pas la personne qui peut le mieux répondre à cette question. On est là pour parler d’un match de Ligue des champions." Des recrues au niveau, des stars en net regain de forme, un jeu séduisant: pour l'instant, le début de saison joue en faveur des dirigeants parisiens dans leur volonté de séduire Mbappé. Mais on l'a vu avec l'affaire du penaltygate, ou la brouille entre Luis Campos et Antero Henrique, au terme d'un mercato qui n'aura pas répondu à toutes les attentes, le moindre accroc est susceptible de relancer un feuilleton qu'on pensait terminé.