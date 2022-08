PSG: Pas (encore) de hiérarchie établies pour la saison pour le tireur de penalty

La question se pose au vu des changements de statut des uns et des autres et des regains de forme, à l'orée de la nouvelle saison du PSG.

C'est une question qui peut rapidement pourrir un vestiaire et la relation d'un coach avec son groupe. Unai Emery en avait fait l'amère expérience en 2017 lors de l'arrivée de Neymar au PSG et d'une passe d'arme demeurée fameuse entre le Brésilien, Cavani et Dani Alves en trublion.

Après avoir tranché la question du gardien et installé Donnarumma en numéro 1, Christophe Galtier pourrait avoir à gérer ce dossier qui peut vite se transformer en bourbier, d'autant que le nouveau coach parisien dispose dans son effectif de plusieurs spécialistes de l’exercice du penalty. Messi, Kylian Mbappé et Neymar s’imposent comme des choix naturels pour se charger de cette responsabilité mais Marquinhos et Sergio Ramos sont deux défenseurs particulièrement habiles dans cette exercice.

Aucune consigne pour toute la saison pour l'instant

Dimanche soir, lors du trophée des champions, c'est Neymar qui s'est chargé d'exécuter la sentence sans que Messi ne montre la moindre volonté de tirer le penalty accordé après une faute sur... Neymar.

Selon nos informations, aucune hiérarchie n’a été établie pour l’ensemble de la saison. Christophe Galtier entends donner des consignes en amont de chaque rencontre en fonction du contexte, de la composition et de l’état de forme des un des autres.